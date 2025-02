SANITÀ & POLITICA

Cup, Riboldi: "disinformatia" della Cgil

Il sindacato accusa governatore e assessore di non dar seguito agli annunci. "Lavoratori del call center penalizzati". Replica il titolare della Sanità: "Gara per il personale in dirittura d'arrivo e condizioni migliori per gli addetti. Investito mezzo milione in più all'anno"

"Apprezziamo che l'assessore Federico Riboldi affronti le sfide dell'innovazione tecnologica e invochi l'intelligenza artificiale, ma dovrebbe smetterla con le dichiarazioni ed assumere, insieme al presidente Alberto Cirio, la responsabilità di dare risposte urgenti alle cittadine ed ai cittadini del Piemonte e a chi lavora”. Nonostante la premessa, è un affondo pesante quello che la Cgil muove ai vertici regionali sul terreno della sanità e, in particolare, sulla questione del Cup, il centro unico di prenotazione di cui si attende, ormai da tempo, l’annunciato rinnovamento radicale a fronte di manifeste inefficienze che vanno ad aggravare ulteriormente il problema delle liste d’attesa. “Sono due anni che la Regione non risolve concretamente i problemi esistenti – si legge nella nota del sindacato – e nonostante le dichiarazioni dell'assessore, ad oggi non è ancora conclusa la nuova gara per l'assegnazione dell'appalto del Cup. Ora servono interventi concreti, basta con le parole”.

Le aspre critiche della Cgil riguardano in particolare proprio l’atteggiamento che secondo il sindacato ha la Regione nei confronti degli addetti al call center per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie: “lavoratrici e i lavoratori che per primi hanno denunciato le inefficienze organizzative ed operative del servizio e che, però, sono mortificati dal mancato riconoscimento della loro professionalità, da condizioni contrattuali penalizzanti, impoveriti da salari inadeguati e che ogni giorno si sentono impotenti di fronte alle giuste richieste dei cittadini e offesi dalla banalizzazione del loro ruolo che non può essere sostituito da un algoritmo”.

Un’intemerata, quella del sindacato cui non tarda a giungere la risposta dello stesso Riboldi, il quale senza giri di parole controaccusa: “La Cgil è male informata” sostiene spiegando che “i lavoratori del Cup avranno 500mila euro l’hanno di maggiori benefici e il contratto. Del commercio tanto atteso”. Scendendo nel dettaglio e rispedendo al mittente le critiche, l’assessore a sua volta definisce la presa di posizione del sindacato come “frutto di una mancanza totale di nozioni e di contezza riguardo la gara per il nuovo Cup”. Riboldi aggiunge che “il nuovo Cup prevede tre importanti gare: una per l’affidamento del servizio di call center, una per lo sviluppo del software ed una per l’affidamento dell’infrastruttura informatica necessaria. La prima gara è già all’aggiudicazione, con cinque concorrenti e la commissione giudicatrice sta procedendo alla valutazione con la previsione di aggiudicare l’appalto entro fine marzo con avvio del nuovo contratto a partire dal primo maggio”.

Tutti gli attuali lavoratori continueranno ad operare in virtù della clausola sociale, che prevede il mantenimento del posto con il cambio della società appaltante, inoltre “le nuove condizioni contrattuali migliorative inserite nel nuovo capitolato cuberanno 500mila euro l’anno di investimento superiore negli operatori, con contratto migliorativo che era stato richiesto a più riprese dai sindacati ma mai messo in campo prima di oggi”. Per quanto riguarda la seconda gara è invece stata deliberata la documentazione da Azienda Sanitaria Zero e, si legge ancora nella nota dell’assessore “i 4 fornitori aggiudicatari dell’accordo quadro Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino di Consip avranno tempo fino al 31 marzo per rispondere con un successivo rilancio, prevedendo l’aggiudicazione e l’avvio delle attività di migrazione da parte del fornitore designato a partire dal 1 luglio. L’infrastruttura tecnologica verrà inoltre affidata tenendo conto delle convenzioni nazionali in essere”.

La chiosa non è scevra da una vena polemica. “Queste informazioni sono facilmente reperibili – sostiene Riboldi – e ci sembra strano che un sindacato prenda un abbaglio simile, su un tema così delicato dove la nostra amministrazione, come detto, ha investito 500 mila euro l’anno qualità della vita e del lavoro degli operatori del Cup”