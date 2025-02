NOMINE

Centrodestra alla grande abbuffata, infornata di poltrone in Piemonte

Bandi aperti fino al 13 marzo. Il piatto forte è la finanziaria regionale dove Cirio punta sulla conferma di Vietti, ma in ballo ci sono anche i dieci parchi e un pacchetto di enti del turismo. Disfida albese contro Rabino. Gli appetiti di FdI e Lega. Tutti i nomi

In Piemonte si apparecchia il tavolo per una nuova abbuffata, la seconda della legislatura. “Aspettiamo l’approvazione del Bilancio, poi inizieremo a discutere di nomine” spiegano da Palazzo Lascaris, durante una pausa del Consiglio. Il piatto forte è Finpiemonte, la cassaforte della Regione, e la sua controllata Finpiemonte Partecipazioni, che ha in pancia le quote regionali delle aziende partecipate. Lì è la ciccia e i partiti ci hanno già messo gli occhi sopra. Per evitare che fosse FdI a fare la parte del leone, gli alleati hanno ottenuto che i bandi avessero tutti la stessa scadenza (il 13 marzo) in modo da far rientrare in un’unica trattativa ogni casella, garantendo a ogni forza la propria parte. In fondo che sia nella versione 2.0 varata da Carlo Riva Vercellotti o in quelle più tradizionali, il Cencelli non è mai passato di moda.

Finpiemonte, dunque, è il principale nodo da sciogliere e qui la prima parola spetta proprio ad Alberto Cirio. Il governatore sa quanto la finanziaria regionale possa trasformarsi in una immensa fonte di guai se non gestita bene e ancora ricorda quell’anno e mezzo con a capo Roberto Molina – indicato dalla Lega – fino alle sue dimissioni per “motivi di salute” avvenute nel settembre 2021 (per non parlare delle inchieste e delle condanne degli anni prima). Ora sulla tolda di comando c’è Michele Vietti, già più volte parlamentare, vecchia scuola democristiana, vicepresidente del Csm solo per ricordare alcuni dei suoi incarichi nazionali più prestigiosi. Il governatore ha già fatto sapere che le sue intenzioni sono di confermarlo poiché lo considera sufficientemente navigato per gestire quella patata bollente: la società non brilla per attivismo, ma non crea problemi e per Cirio ciò è merito più che sufficiente. Inoltre, dopo il girovagare degli ultimi anni Vietti si riconosce nella nuova Forza Italia.

Gli alleati per il momento non si sono espressi anche perché parallelamente si sta giocando una partita serrata su Finpiemonte Partecipazioni. Qui la scorsa legislatura lascia in eredità Francesco Zambon, voluto e sostenuto dalla Lega, che nel corso degli anni ha saputo tessere ottime relazioni anche con Fratelli d’Italia, sponda Andrea Delmastro. Nel frattempo, il manager dalle fitte e influenti relazioni romane, è stato nominato direttore generale di Ilva in amministrazione straordinaria. La vicepresidente FdI Elena Chiorino ha stima di lui ma di fronte a una conferma che appariva scontata a sbarrare la strada di Zambon si sarebbe manifestata la figura di Guido Crosetto. Il ministrone della Difesa, mentre altri telefonavano a suo nome per battere soldi ai pezzi da novanta dell’industria nostrana, alzava il telefono per sponsorizzare il nome di Marco Buttieri, ex numero due di Atc Piemonte Sud – l’agenzia che si occupa delle case popolari delle province di Cuneo, Alessandria e Asti – e presidente di Federcasa a livello nazionale. Nella prima girandola di nomine, lui è saltato da Atc e ora cerca di rientrare in questa seconda infornata. Chi la spunterà? Secondo un insider “se davvero Crosetto vuole fare la voce grossa dovrà imporre quel nome direttamente a Roma”, tradotto Giovanni Donzelli, sapendo però che se la trattativa resterà in Piemonte la componente Atreju avrà probabilmente la meglio.

Lunedì potrebbe esserci già un primo confronto in giunta, ma nulla di ufficiale dal momento che i bandi sono ancora aperti. In ballo ci sono anche i parchi del Piemonte, da spartirsi come da bravi fratelli. Un altro fronte caldo potrebbe essere l’Ente del turismo di Langhe e Monferrato: qui in lizza c’è Liliana Allena, la presidente della Fiera di Alba, su cui punterebbe Cirio per disfarsi di Mariano Rabino a cui non ha mica perdonato la decisione di essersi schierato contro di lui alle comunali albesi e di essere stato sostanzialmente decisivo nella sconfitta patita dal centrodestra. L’unica macchia di una giornata trionfale in cui il governatore avrebbe voluto festeggiare la conferma al 40° piano del grattacielo senza doversi crucciare per l’onta di aver perso proprio nella sua città. I rapporti tra i due si sono rotti durante le trattative per il rinnovo dei vertici della CrCuneo: Rabino (come tanti altri) affermava di avere il sostegno di Cirio per la presidenza, poi il governatore gli ha offerto solo un posto nel board, l’altro non la prese tanto bene al punto che alle comunali schiera la sua lista contro il centrodestra. Ora siamo alla resa dei conti e dal momento che in quell’ente c’è pure l’Astigiano è facile prefigurare un asse tra governatore e il sindaco del capoluogo Maurizio Rasero.

Il basso Piemonte è l’epicentro di altre nomine più o meno pesanti come quella dell’Atl di Cuneo dove i nomi che circolano sono quelli del vicepresidente di Confagricoltura Mariano Occelli, sostenuto da Cirio, e di Gabriella Giordano, che può contare sull’appoggio della leghista Gianna Gancia. Sicuro l’addio di Beppe Carlevaris da Visit Piemonte, su cui l’assessora Marina Chiarelli ha la golden share riguardo al successore.