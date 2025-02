OPERE & OMISSIONI

Fondi a rischio per il Terzo Valico. Salvini rassicura ma resta l'allerta

Il ministro ostenta sicurezza: "L'Europa rivedrà la scadenza per il Pnrr". Sicuri che Bruxelles accolga la richiesta? I precedenti non confortano. In ballo ci sono 4 miliardi. L'europarlamentare del Pd Benifei: "Approccio superficiale del Governo"

“Ghe pensi mi”. Matteo Salvini non l’ha detto, forse solo perché era in Liguria dove impera il non proprio ottimistico “maniman”, che tradotto suona un po’ come “poi va a finire che…”. Ecco, appunto, poi va a finire che, ritardo dopo ritardo, si rischia di perdere i soldi del Pnrr su cui si fonda il finanziamento di quasi la metà dei costi per realizzare il Terzo Valico dei Giovi. Ormai nessuno più s’illude di vedere completata la grande opera ferroviaria di collegamento tra il porto di Genova e la Pianura Padana entro l’estate del 2026, che poi è la scadenza fissata dall’Unione Europea per concedere i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza.

“La scadenza di giugno 2026 verrà rivista in Europa” ha detto l’altro giorno il ministro delle Infrastrutture, caschetto bianco in testa, visitando il cantiere del nodo di Genova. Quattro miliardi non sono bruscolini, ma il vicepremier leghista si dice convinto che quella scadenza, ormai non più rispettabile, “sarà ripensata per il caro materiali, per l’aumento dell’energia, per il rincaro dei prezzi, per le guerre”. Insomma, per il vicepremier leghista al vertice del Mit , le preoccupazioni per non dire gli allarmi sono ingiustificati. Tutto si sistemerà. Ma è davvero così, come ovviamente tutti auspicherebbero? Bruxelles pronta ad aggiungere pagine a un calendario che per sua natura è, dall’inizio, rigido tanto da aver costretto proprio l’Italia a over rivedere non pochi progetti del Pnrr per evitare di veder sfumare i finanziamenti attesi?

Ora, come allora, la questione è politica e la politica ancora una volta si divide. Se Salvini ostenta certezze su un allungamento dei tempi da parte dell’Europa, chi a Bruxelles c’è come parlamentare da tre legislature qualche perplessità la avanza, anzi più d’una. “Salvini sulle contrattazione delle scadenze la fa sempre molto facile”, sostiene Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo. “Abbiamo visto com’è andata con il Next Generation EU. Il centrodestra era partito dicendo che avrebbero ricontrattato tutto e poi alla fine non si ricontratta niente”, ricorda Benifei nel colloquio con lo Spiffero. Spezzino, eletto la prima volta in Europa a soli 28 anni nella circoscrizione Nord Ovest, riconfermato nel 2019 raddoppiando le 40mila preferenze, il parlamentare dem sul Terzo Valico gioca in casa e, facilmente, in attacco contro il ministro leghista. “Il rischio di perdere i finanziamenti c’è e bisogna trovare il modo per scongiurarlo. Ma, detto francamente, il Governo con questo approccio ci mette in difficoltà. Non è dicendo “tanto la sistemeremo” che si arriva alla soluzione del problema”.

Resta il fatto che di fronte a un’infrastruttura di queste dimensioni e alla sua importanza strategica mettere in conto l’eventualità di dover veder svanire, tutta o in parte, la montagna di denaro messa a disposizione dell’Unione Europea è qualcosa di fronte a cui, anche le più sincere e convinte rassicurazioni, rischiano di suonare perlomeno eccessivamente ottimistiche. “Il Governo invece di fare dichiarazioni così superficiali, sarebbe opportuno si mettesse al lavoro per accelerare i lavori e garantire le risorse attraverso canali ulteriori e alternativi che esistono. Davanti a un’opera così importante – osserva ancora Benifei – mi pare che ci sia da parte del ministro un approccio come quello che abbiamo visto con l’amministrazione della destra in Liguria che dopo anni di governo di quelli “del fare” siamo al palo su tutto il fronte infrastrutturale. E dove il dominus di tutto ciò è un uomo di stretta fiducia di Salvini come il viceministro Edoardo Rixi”. Lo stesso Rixi che l’altro giorno, a fianco del leader del suo partito, sulla questione dei fondi ha accentuato le rassicurazioni del ministro spiegando che “non c’è problema, abbiamo già parlato con l’Europa e siamo in linea con tutti”. Parole rassicuranti, verrebbe da dire. “Invece proprio di fronte a questo approccio al problema, le preoccupazioni – sostiene l’europarlamentare dem – è più che giusto e motivato averle”.