PALAZZO LASCARIS

Accordo della "cippa" in Piemonte, prima del bilancio ok al Defr

La diatriba linguistica scatenata dalla capogruppo M5s rompe la stanca ritualità dell'Aula. L'opposizione sta per sbaraccare l'ostruzionismo. Restano sul tavolo i 1.700 emendamenti ma in serata passa il documento di economia e finanza regionale

Discussione della “cippa” a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, impegnato a varare il bilancio di previsione 2025-2027 della Regione. Letteralmente. A scatenarla è stata la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato che, per stigmatizzare quello che a suo dire è il disinteresse di giunta e maggioranza di centrodestra sulle questioni cruciali per i cittadini piemontesi, ha usato la nota espressione gergale scatenando la “dotta” disquisizione sul suo significato letterale: allusione al membro maschile o, meno volgarmente e figurato “non capire niente”? Chiusa la diatriba a colpi di citazioni dell’Accademia della Crusca in aula è proseguita l’azione ostruzionista delle opposizioni che dopo aver denunciato ieri l’assenza del presidente Alberto Cirio e la sostanziale impermeabilità delle forze di governo alle loro richieste ha messo sul tappeto 1.700 emendamenti.

A questo punto, per riuscire ad approvare il documento di bilancio entro i termini dell’esercizio provvisorio che scade alla fine del mese al centrodestra non resta che scendere a patti con la minoranza. Un accordo è infatti l’unica strada per superare lo scoglio degli emendamenti, visto che neppure con il contingentamento dei tempi sarebbe possibile votarli tutti in tempo e arrivare alla pubblicazione del documento sul bollettino ufficiale entro il 28 febbraio, in modo da non paralizzare i pagamenti della Regione.

Il cielo su via Alfieri sembra volgere al sereno, come conferma il via libera a maggioranza arrivato in serata del Defr, il Documento di economia e finanza regionale 2025-2027, anche se al momento sul bilancio restano depositati tutti i 1.700 emendamenti delle opposizioni. I lavori dell’Aula riprenderanno domani alle 14.