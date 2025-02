Piemonte, approvata pianificazione risorse alle aziende sanitarie

Saranno 9,488 miliardi di euro (+78 milioni) per l'anno 2025, 9,535 miliardi (+ 47 milioni) per il 2026 e 9,559 miliardi (+23 milioni) nel 2027 le risorse previste per il prossimo triennio alle Aziende Sanitarie Regionali. Lo ha deciso la Giunta regionale piemontese adottando una delibera che ha come oggetto la governance sanitaria degli Enti del servizio sanitario regionale per la sostenibilità delle spese, l'efficienza e la tutela del diritto alla salute. "Con questa delibera - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi - non si sono definite solo le importanti risorse per le Asr, ma anche la pianificazione triennale della sanità regionale, compresi il monitoraggio sull'attuazione delle prestazioni nel rispetto della programmazione economica-sanitaria regionale da parte delle aziende sanitarie e le azioni minime che le direzioni delle Aziende Sanitarie devono attuare per garantire l'efficientamento delle risorse e il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio". "La programmazione delle risorse per il triennio 2025-2027 - ha ancora sottolineato l'assessore Riboldi - rappresenta un passo in avanti per la sostenibilità della sanità piemontese e della governance sanitaria regionale. Con un'attenta distribuzione dei fondi e una gestione orientata alla qualità dei servizi e all'efficienza, infatti, la Regione intende garantire così un sistema sanitario solido, capace di rispondere alle esigenze della popolazione e nel rispetto dei principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, quali l'universalismo, l'uguaglianza e l'equità".