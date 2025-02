FINANZA & POTERI

La sant'Intesa delle fondazioni. Semaforo verde della Bce

Via libera dall'Eurotower al patto parasociale. L'alleanza tra i grandi azionisti della banca controlla oltre il 15% del capitale e determina i vertici del gruppo. Scontata la riconferma di presidente (Gros-Pietro) e ceo (Messina). In agenda l'incontro per la lista

Via libera dalla Banca Centrale Europea al patto parasociale in Intesa Sanpaolo: infatti Francoforte – si legge in una nota – ha autorizzato il patto le fondazioni e “pertanto si è avverata la condizione sospensiva di efficacia del patto entro il termine ultimo previsto dallo stesso”. Il patto parasociale, sottoscritto lo scorso 11 novembre nella sede della Compagnia di San Paolo e concernente il 17,8749% delle azioni Intesa Sanpaolo, “è volto a disciplinare la preventiva consultazione, la presentazione e il voto di una lista congiunta nell’assemblea di rinnovo degli organi sociali di Intesa Sanpaolo” prevista nella primavera del 2025, il prossimo 29 aprile.

Le fondazioni sono i grandi azionisti della banca e complessivamente detengono oltre il 15% del capitale. Nella compagine ci sono Compagnia di San Paolo (6,11%), Cariplo (3,94%), Cariparo (1,79%), Carifirenze (1,68%), Carisbo (1,25%) e, per la prima volta, anche CrCuneo, ex socio di riferimento di Ubi Banca che dopo l’opas del 2020 è entrato nel capitale di Intesa con l’1,05%. Come già accaduto nei rinnovi del 2019 e del 2022, gli enti hanno sottoscritto un patto “parasociale” che ora dopo il semaforo verde della Bce proporrà la lista per il rinnovo degli organi. Scontati i primi due dell’elenco: Gian Maria Gros-Pietro, presidente uscente che si appresta così a tagliare il nastro del sesto mandato, e Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo del gruppo, in corsa per la quinata volta, Probabile anche il terzo nome, quello dell’attuale vicepresidente Paolo Andrea Colombo. Da prassi, su diciannove consiglieri, una quindicina dovrebbero essere “pescati” dalla lista di maggioranza.