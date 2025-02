Per incidente mortale condannati funzionari Città Metropolitana

Sono stati condannati per omicidio stradale a un anno e un mese di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, due funzionari della Città metropolitana di Torino, finiti a processo per l'incidente dell'ottobre 2017 alla 'curva del Bogo', tra Ozegna e Rivarolo Canavese, nel Torinese, in cui persero la vita un uomo di 35 anni e una ragazza di 18. La sentenza è stata pronunciata questa mattina a Ivrea. Disposto anche il pagamento di una provvisionale di 190mila euro ai famigliari delle vittime che si sono costituiti parte civile. Secondo l'accusa i due funzionari non avevano adottato, benché fosse nelle loro responsabilità, necessarie precauzioni per garantire la sicurezza di quel tratto della provinciale 222. In particolare, la curva in cui si verificò lo schianto, era già stata teatro di numerosi incidenti, anche gravi, ed era priva di adeguate misure di sicurezza per evitare che i veicoli in transito potessero uscire di strada. Barriere di protezione in cemento vennero poi installate dopo l'incidente mortale.