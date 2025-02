Fondazione Crt, al via l'attività 2025, 24 milioni per i bandi

Con 24 milioni di euro stanziati per i bandi a sostegno di progetti realizzati da enti e organizzazioni piemontesi e valdostani, prende il via l'attività 2025 della Fondazione Crt. Da oggi sono online il bando Missione Soccorso e la prima sessione di Not&Sipari e delle richieste ordinarie per il 2025. Missione Soccorso, dedicato al rinnovo dei mezzi di primo soccorso delle organizzazioni di volontariato operanti con il Sistema regionale di emergenza, quest'anno vede un incremento delle risorse; Not&Sipari, che supporta le produzioni artistiche nei settori del teatro, della danza e della musica, nel 2025 rafforza lo stanziamento per valorizzare le progettualità più significative proposte dalle organizzazioni partecipanti. "Con l'avvio dell'attività 2025 e lo stanziamento di queste prime risorse, la Fondazione Crt rinnova il proprio impegno a favore dello sviluppo del territorio. Attraverso interventi capillari e mirati, che vanno a rafforzare la rete delle diverse realtà piemontesi e valdostane, vogliamo sostenere progetti che generino un impatto concreto nelle comunità, promuovendo coesione sociale, crescita culturale ed economica" afferma la presidente Anna Maria Poggi. La scadenza per la presentazione delle domande della prima sessione di Not&Sipari e del bando Missione Soccorso è fissata al 20 marzo, mentre per la prima tranche delle richieste ordinarie ci sarà tempo fino al 31 marzo. Dopo una fase pilota di successo, dal 24 febbraio apre il nuovo bando Il mio posto nel mondo. L'iniziativa, che solo nell'ultimo anno ha coinvolto 5.500 ragazzi e bambini, sostiene progetti dedicati al tempo extra-scolastico (centri estivi, pre-scuola e doposcuola), con un'attenzione particolare a coloro che provengono da contesti fragili. La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 marzo.