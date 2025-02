Torinese di moda

Dicono che… sarà uno dei pochi piemontesi in posizioni di vertice in viale dell’Astronomia. Il torinese Luca Sburlati, infatti, è in procinto di assumere la presidenza di Confindustria Moda per il quadriennio 2025-2029. La candidatura, unica, del manager è stata lanciata oggi dal consiglio generale della federazione. Laureato in Scienze Politiche Internazionali ed executive Mba conseguito presso la Sda Bocconi di Milano, la carriera di Sburlati si è sviluppata nel settore industriale e manifatturiero, con esperienze di rilievo nel gruppo Azimut-Benetti. Dal 2012 in Pattern Spa, ha guidato la trasformazione dell’azienda da pmi con meno di 10 milioni di euro di fatturato a polo di eccellenza nella progettazione e produzione di capi e accessori per i principali brand internazionali del lusso. Oggi, il Gruppo Pattern, di cui Sburlati è Ceo e socio di minoranza, rappresenta il primo polo italiano della progettazione e produzione di lusso. Con oltre vent’anni di esperienza nel sistema confindustriale, ha inoltre ricoperto ruoli chiave, tra i quali la vicepresidenza con delega all’innovazione per le Pmi dell’Unione Industriali di Torino. Attualmente è membro del consiglio generale e coordinatore della filiera lifestyle di via Fanti.