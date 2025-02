SANITÀ

Medici in campagna (stampa). Battage contro la riforma

Il principale sindacato acquista intere pagine sui quotidiani. Obiettivo: far leva sui pazienti per contrastare il passaggio alle dipendenze ipotizzato da Schillaci. Dietro le barricate il forziere Enpam presieduto da un sindacalista pagato 53mila euro al mese

Il passo successivo, chissà?, sarà il messaggio alla nazione a reti unificate. Perché quel che è certo è che la Fimmg, il più potente e rappresentativo sindacato dei medici di medicina generale, ha intrapreso una marcia inarrestabile contro l’ipotesi di trasformare i medici di famiglia, oggi liberi professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, in dipendenti, alla stregua dei colleghi ospedalieri o distretti territoriali.

Una battaglia condotta senza risparmio, anche nel senso economico della parola. Tra oggi e domani i principali quotidiani ospitano, ovviamente ben felici di farlo visto l’introito pubblicitario, un’intera pagina in cui la Fimmg “ringrazia” i cittadini e i medici di famiglia per la fiducia risposta dai primi nei secondi, così come attesta un sondaggio di Altroconsumo. Il 75% della fiducia negli eredi dei medici della mutua rispetto al 59% nei Pronto Soccorso, per arrivare al 55 delle Asl (non sapendo bene cosa si intenda, visto che più di un servizio delle aziende è affidato proprio ai medici di famiglia), più che un vanto per il sindacato è la chiave per cercare di chiudere definitivamente in un cassetto la riforma annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Dipendenti…, ma solo della vostra fiducia” è l’ammiccante messaggio che la sigla sindacale rivolge ai cittadini, che non di rado oltre che con le ore e i giorni di attesa nei Pronto Soccorso o di fronte a una prenotazione di una visita, devono fare i conti anche con i ritardi nelle risposte dei loro medici di fiducia, con i loro orari e con un numero di assistiti sempre più elevato in conseguenza della carenza di professionisti.

Nel messaggio la Fimmg sostiene che opponendosi al passaggio alla dipendenza, si difende “il diritto di scelta” del medico da parte dei cittadini. Affermazione sempre più di principio e sempre meno reale, vista la penuria di camici bianchi e di fatto l’imposizione ai pazienti di una scelta obbligata. Sempre che il medico ci sia, perché ormai è crescente il numero di persone che sono senza medico di medicina generale, non di rado intere parti del territorio che nessun professionista è disponibile a coprire. “Col passaggio alla dipendenza delle Asl il rapporto con il tuo medico di famiglia – si legge nel messaggio – verrebbe compromesso per sempre”. Quasi a prefigurare un abbandono dei pazienti nelle mani delle Asl con quella scarsa fiducia rimarcata o un ricorso ancora maggiore ai Pronto Soccorso che a dispetto della non molta fiducia emersa al sondaggio restano ancora un approdo per molti casi, non pochi dei quali potrebbero essere evitati proprio con una maggiore e più diffusa attività della medicina territoriale.

A diffondere capillarmente tra gli iscritti l’annuncio delle pagine a pagamento sui giornali e a sollecitare “iscritti e cittadini a comprare i quotidiani” ci hanno pensato in queste ore i vertici nazionali e locali del sindacato con messaggi sulle chat dove da settimane si discute sulla deprecata riforma e si pianificano strategie. Evidentemente si sarà pensato che ai cittadini non interesserà sapere che tra le ragioni dell’ostracismo verso il passaggio alla dipendenza che riguarderebbe solo i futuri medici da assumere, c’è anche la partita che si gioca su quel forziere che è l’Enpam, la cassa di previdenza presieduta dal segretario regionale della Fimmg pugliese con uno stipendio mensile di 53mila euro, sì mensile. E che nel caso una parte dei medici diventasse dipendenti le casse dell’Enpam si riempirebbero di meno e, probabilmente, verrebbe meno anche una parte di quel potere e di quei posti che non di rado lega il sindacato con l’ente previdenziale, così come con le strutture deputate alla formazione dei giovani medici. Per la Fimmg è solo una questione di fiducia. Quella dei loro assistiti a cui rivolgersi per ottenere il sostegno in una battaglia condotta, letteralmente, senza risparmio.