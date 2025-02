BENICOMUNISTI

Askatasuna, Lo Russo nell'angolo. Prime crepe nel centrosinistra

Non solo il radicale Viale, anche i Moderati sempre più scettici verso la "legalizzazione" del centro sociale. La legge Marrone è una spada di Damocle che pende da mesi. Chiesto un parere all'Università di Torino. "Se non ripudiano la violenza fermiamo tutto"

Anche nel centrosinistra, su Askatasuna, ora si manifestano le prime crepe. Non solo l’opposizione chiede al sindaco di Torino Stefano Lo Russo di mettere dei paletti – se non addirittura interrompere – la collaborazione sulla gestione dell’immobile al civico 47 di corso Regina Margherita, occupato per oltre trent’anni dagli antagonisti del noto centro sociale: da un anno giace in Sala Rossa la proposta di delibera firmata dal radicale Silvio Viale volta a inserire nel Regolamento dei beni comuni una frase che sta facendo scoppiare il caos nel centrosinistra: “Il coinvolgimento nel percorso dei beni comuni comporta l’accettazione del metodo democratico e il ripudio della violenza nelle attività sociali, politiche e culturali, la cui violazione ne determina la cessazione”. Insomma, se gli attivisti di Askatasuna – definiti dai pm di Torino “professionisti della violenza” – vogliono uscire dall’illegalità e rimanere in quegli spazi finora illegalmente occupati allora dovrebbero riconoscere quelle istituzioni che glieli concedono e abbandonare certe pratiche che, si tratti di Tav o di Palestina, hanno come unico filo conduttore le molotov.

E invece la delibera di Viale viene rimandata da un anno. La modifica del regolamento per i Beni Comuni di Torino, ha spiegato il sindaco Lo Russo, durante una riunione con i capigruppo dello scorso dicembre, implicherebbe l’adozione della legge regionale per cui i percorsi di coprogettazione “non possono riguardare immobili interessati da occupazione senza titolo nei cinque anni precedenti alla stipula del relativo patto di collaborazione”. Se questa norma, voluta dall’assessore Maurizio Marrone, con il palese intento di stoppare l’operazione in corso su Askatasuna, fosse acquisita da Palazzo civico allora si tornerebbe daccapo.

Ieri l’ultimo colpo di scena quando gli assessori “Jacopo Rosatelli e Michela Favaro hanno tirato fuori una delibera di ottobre” con la richiesta al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di approfondire la legislazione dei Beni Comuni al fine di rivedere il regolamento e “hanno chiesto a me di congelare tutto in attesa dell’esito” racconta Viale, che in Consiglio rappresenta la lista del sindaco. Poi prosegue: “Ma io non congelo proprio niente perché il regolamento non è congelato e rimane in vigore. Il Patto scade il 15 marzo e deve essere rinnovato”. Anzi, Viale raddoppia e giacché i recenti scontri con le forze dell’ordine sono avvenuti sulla scorta delle rivendicazioni del movimento Pro Palestina (e la regia, dice la Digos, di Askatasuna) un suo ulteriore documento propone tra le abiure di chi vuole usufruire dei Beni comuni anche quella “all’antisemitismo”. Dita negli occhi per chi definisce Israele uno stato “genocida”.

Da un anno l’operazione studiata da Lo Russo pare avanzare più lentamente del previsto. Lo stabile è ancora parzialmente occupato, una perizia del Comune ha stabilito che solo il piano terra è agibile a fronte di una riqualificazione per cui servono 100mila euro. Insomma, mentre facevano la rivoluzione gli antagonisti di Aska hanno dimenticato di ristrutturare casa e ora bisogna trovare i soldi per rimettere una struttura ridotta alla fatiscenza all’onore del mondo. I garanti hanno assicurato che troveranno quelle risorse attraverso un crowdfunding, ma c'è chi teme che alla fine anche Pantalone dovrà mettersi le mani in tasca. Ora, però, anche i Moderati, con il capogruppo Simone Fissolo, chiedono chiarimenti. Il Pd è in imbarazzo, ben sapendo che abdicare su Askatasuna vorrebbe dire raffreddare ulteriormente i rapporti con Avs, già resi tesi dalle critiche piovute sulla testa dell’assessore Rosatelli da parte del gruppo dem sul problema dei clochard. Insomma, una maggioranza che ha sonnecchiato per oltre tre anni adesso inizia a confrontarsi su alcuni dei provvedimenti più divisivi adottati da questa giunta.