CUORE & PORTAFOGLIO

L'inceneritore del patriarcato rosso: la figlia contesta, il padre incassa

La capogruppo di Avs in Consiglio regionale Ravinale si scaglia contro il termovalorizzatore di Torino: "Danneggia cittadini e ambiente". Non certo le finanze famigliari visto che il babbo, noto legale, ha riscosso parcelle per quasi 400mila euro

Chissà se la compagna Alice Ravinale, nella sua diuturna lotta contro il patriarcato, avrà già fatto i conti con il suo di patriarca. Perché è proprio nella trama privata e politica che s’innesca il cortocircuito di una famiglia dai rapporti inversi e controversi con il termovalorizzatore di Torino. Una fiamma che brucia rifiuti e passioni, ma che genera dividendi e parcelle. Essere contro o a favore è questione di cuore ma anche di portafoglio. Suonare casa Ravinale. In fondo siamo alle solite, al buon vecchio Flaiano: per essere comunisti bisogna poterselo permettere.

“Il Piemonte non ha bisogno di un nuovo impianto e si è ancora in tempo per fermare un progetto che risulta superfluo e che danneggerebbe cittadini e ambiente” ha affermato Ravinale (figlia), consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, in un articolo pubblicato sulle colonne di Luna Nuova. In fondo la sua posizione è nota, come dimostra la firma apposta a una mozione del collega Cinquestelle Alberto Unia, e poco importa se suo padre Mario, eminente avvocato, fu in passato uno dei consulenti d’oro di Trm, la società che il termovalorizzatore lo gestisce sin dalla sua nascita, ora sotto l’egida di Iren.

E parliamo mica di pochi spicci: nel 2007 lo studio Ravinale Baldassarre Pereno (fondato nel 1989 da Mario Ravinale) emette a Trm una parcella da 64mila euro; l’anno seguente sono 154mila; quello successivo il conto è di quasi 150mila e infine nel 2010 ci si stringe la mano con un ultimo assegno da 14mila e rotti. Mal contati sono quasi 400mila euro che lo studio dell’avvocato Ravinale incassa da Trm. Alice, ai tempi, studiava da pasionaria mentre il maggiordomo le serviva la colazione. Dopotutto, si sa, “qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo”. Tutto legittimo, per carità, anche laddove moralismo e doppia morale s’incontrano disegnando arabeschi di retorica. La verità è che il termovalorizzatore serve. E non solo alla famiglia Ravinale.