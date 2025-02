Tagliati bus lavoratori, sindacati chiedono incontro a Regione

"Dal 3 marzo centinaia di lavoratori degli stabilimenti Stellantis di Mirafiori, Carmagnola e Rivalta si vedranno sottratta la possibilità di andare in pullman al lavoro perché la Regione ha deciso di sopprimere alcune linee per ottenere una riduzione dei costi". Lo denunciano i sindacati, che hanno già chiesto di incontrare l'azienda e chiedono anche un incontro urgente con gli assessori regionali coinvolti "per porre rimedio a una scelta folle che impediremo in ogni modo". Firmano la richiesta i coordinatori territoriali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr dei tre stabilimenti e le rispettive Rsa. I sindacati osservano che "lavoratrici e lavoratori già la riduzione costi la subiscono da anni sul proprio posto di lavoro da un'azienda che non fa investimenti e assunzioni cercando di risparmiare anche sulle pulizie, sulle mense e sulle condizioni di lavoro per continuare a garantire gli alti dividendi ai suoi azionisti". E che "proprio mentre si parla in ogni ambito di ricercare soluzioni di basso impatto ambientale la nostra istituzione regionale sponsorizza l'uso della vettura privata anziché il trasporto pubblico". Al momento però non ci sono incontri in vista. La Regione fa notare che la cancellazione dei bus è stata comunicata a novembre e che sulle linee che saranno soppresse la media dei passeggeri saliti nel periodo di rilevazione compreso fra l'1 aprile e il 31 maggio 2024 è stata all'incirca tra 6,8 e 8,5 passeggeri, a seconda della linea considerata.