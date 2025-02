Piemonte, Consiglio approva la nota di aggiornamento al Defr

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato questo pomeriggio la nota di aggiornamento al Defr, secondo documento il cui via libera era necessario prima di passare all'esame all'esame del Bilancio di previsione 2025-2027 della Regione. La seduta è stata poi chiusa con largo anticipo, e i lavori proseguono ora con una riunione dei capigruppo. L'obiettivo dell'assessore al Bilancio Andrea Tronzano è quello di portare maggioranza e opposizioni a trovare un accordo che permetta di superare l'ostruzionismo e lo scoglio dei 1700 emendamenti depositati dalle minoranze e di approvare così il Bilancio entro mercoledì prossimo, in tempo per non sforare l'esercizio provvisorio che scade a fine febbraio. I capigruppo dovranno decidere come procedere: al momento non sono ancora state decise le prossime convocazioni dell'Aula, che la prossima settimana si riunirà presumibilmente almeno lunedì, martedì e mercoledì.