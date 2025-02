POLITICA & GIUSTIZIA

Delmastro condannato a 8 mesi

Nel 2023 aveva riferito notizie "segrete per legge" al coinquilino ed esponente del suo partito Donzelli che poi le utilizzò per attaccare deputati del Pd. La procura, non ravvisando "l'elemento soggettivo", ne aveva chiesto l'assoluzione. Non si dimetterà

Il tribunale di Roma ha condannato a otto mesi il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentari del Pd. Nei suoi confronti l’accusa era di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. Delmastro ha comunicato a Giovanni Donzelli, esponente del suo stesso partito, informazioni del Nic (Nucleo investigativo centrale) della Penitenziaria circa i contenuti di alcuni colloqui tra Cospito e altri detenuti al 41bis nel carcere di Sassari. Il deputato Donzelli utilizzò quei colloqui durante un suo intervento nell’aula della Camera facendo scoppiare il caso politico e giudiziario. Oggi la sentenza di primo grado. Il sottosegretario si è detto nei giorni scorsi certo che non si sarebbe dimesso dall’incarico di governo in caso di condanna.

L’inchiesta dei pm romani ruotava intorno alle dichiarazioni fatte, nel febbraio del 2023, in parlamento, da Giovanni Donzelli, collega di partito di Delmastro. Alla Camera riferì il contenuto di conversazioni avvenute nell’ora d’aria nel carcere di Sassari tra Cospito – poi protagonista di un lungo sciopero della fame per protestare contro il regime del carcere duro –, e detenuti di camorra e 'ndrangheta, anche loro al 41 bis. Informazioni che Donzelli aveva avuto all’epoca dei fatti Delmastro che ha la delega al Dap. Nella requisitoria, i rappresentanti dell’accusa – Paolo Ielo e Rosalia Affinito –, hanno sostenuto che quelle notizie «erano segrete per legge» ma manca l’elemento soggettivo, ossia del dolo, nel senso che Delmastro non sapeva che fossero notizie segrete.

Nel procedimento si sono costituiti parti civili i parlamentari del Pd che incontrarono in carcere l’anarchico, Andrea Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini. «Mi vorrei muovere dall’idea di segreto: tutti, fin dall’inizio sapevano che questa roba era “segreta” o “non segreta”, io non lo sapevo e mi sono messo sui libri per studiare. Come faccio sempre», ha detto, nel corso della sua requisitoria, il procuratore aggiunto Paolo Ielo. «Abbiamo prodotto la richiesta di archiviazione» per Delmastro e noi «non ci spostiamo di un millimetro da qui», ha aggiunto Ielo. «Vale lo stesso principio per tutti» i cittadini, spiega il rappresentante della pubblica accusa ricordando un processo analogo con imputato diverso celebrato qualche settimana prima e nel quale, la richiesta della procura, è stata la stessa: «richiesta di assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo», aveva concluso.

Le difese del sottosegretario, gli avvocati Giuseppe Valentino e Andrea Milani, avevano sollecitato l’assoluzione per il loro assistito. «Questa vicenda sarebbe dovuta restare nell’ambito politico» ha detto Valentino. E Milani ha aggiunto: «Si è generato una grande confusione su quali siano le notizie coperte da segreto. Delmastro si interessava da tempo del tema del caso Cospito. Dalle informazioni comunicate da Delmastro a Donzelli – ha aggiunto – emerge un legame anarchico mafioso contro il 41 bis, cose che erano già scritte sul giornale di quella mattina, notizie già note».