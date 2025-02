OCCUPAZIONE & LAVORO

Occupazione, battuta d’arresto in Piemonte

Sono meno di 24mila i contratti programmati a febbraio dalle imprese con una contrazione del 12,5%. Cali diffusi sia nell'industria sia nei servizi. I dati di Unioncamere e Ministero del Lavoro

È cresciuta per mesi l’occupazione, ora però si registra una battuta d’arresto. Sono circa 23.960 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per febbraio, valore che sale a 74.400 se si considera l’intero trimestre febbraio-aprile. Il trend è negativo sia a livello mensile (-3.410 entrate rispetto a febbraio 2024, per una variazione -12,5%), sia su base trimestrale (-10.760 assunzioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente). Cali diffusi nei vari comparti, sia dell’industria che dei servizi, sono alla base della riduzione regionale delle previsioni di assunzione. A livello nazionale, si osserva, invece, una piccola crescita nella domanda per le imprese dei servizi (+0,5%), mentre per il settore manifatturiero e le costruzioni si registra una diminuzione (-4,2% e -3,7%).

In Piemonte i nuovi ingressi nel mondo del lavoro a febbraio 2025 rappresentano il 21,8% delle 110.100 assunzioni previste nel Nord Ovest e il 5,9% del totale di quelle nazionali (404mila). Questi sono alcuni dei dati contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro basato sulle interviste effettuate su un campione di imprese nel periodo 8-22 gennaio 2025. Il 57,8% delle assunzioni programmate per il mese di febbraio riguarda imprese di micro e piccola dimensione (1-49 addetti), il 20,0% realtà di medie dimensioni (50-249 addetti) e il 22,2% grandi aziende (250 dipendenti e oltre). Il 76,3% delle entrate programmate dalle aziende piemontesi riguarderà personale dipendente (valore in crescita rispetto al 66,7% segnato a gennaio 2025), il 14,4% lavoratori somministrati (percentuale in calo di sei punti), il 2,4% collaboratori (in diminuzione) e il 6,9% altri lavoratori non alle dipendenze (era l'8,2% a gennaio 2025). Poco meno di un'assunzione su tre (31%) interesserà giovani con meno di 30 anni. Nel 19% dei casi le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro interessa il 49,7% delle assunzioni programmate in Piemonte.