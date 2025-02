ENTI LOCALI

Province, triello per Upi Piemonte

Dopo le dimissioni di Bussalino e la reggenza Robaldo, l'associazione va al voto. Urne aperte il primo marzo ad Asti. La partita si gioca tutta nel centrodestra. In lizza l'astigiano Rasero (FI), l'alessandrino Benzi e il novarese Binatti di FdI

Si gioca tutta all’interno del centrodestra la partita per la presidenza di Upi Piemonte, la rappresentanza regionale dell’Unione delle Province Italiane. Partita destinata a concludersi il primo marzo ad Asti con l’elezione del successore del reggente Luca Robaldo, subentrato nei mesi scorsi al presidente Enrico Bussalino dopo la sua elezione in Regione e la nomina ad assessore che lo ha portato a lasciare la guida della Provincia di Alessandria e, di conseguenza, anche il ruolo al vertice dell’associazione.

Dopo mesi in cui l’Upi Piemonte è stata nelle mani di Robaldo, sindaco di Mondovì presidente della Provincia di Cune , e nel frattempo il vertice nazionale è passato lo scorso dicembre dall’attuale governatore dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale al bergamasco Pasquale Gandolfi (Pd come il predecessore), adesso è giunto il momento del voto.

Sette le Province chiamate ad esprimersi con il voto dei loro rispettivi presidenti cui si aggiungono due delegati per ciascun ente. Tre i nomi in lizza, o visto che l’elezione di svolgerà nella città del palio, al canapo. Uno è proprio il sindaco di Asti, Maurizio Rasero che alle plurime e immancabili candidature che segnano il suo corso politico difficilmente non avrebbe aggiunto anche questa. Le ambizioni dell’azzurro Rasero devono, però, fare i conti con altri due aspiranti a loro volta protagonisti di una contesa tutta interna al loro partito, ovvero Fratelli d’Italia.

A non disdegnare affatto di conservare alla Provincia di Alessandria la guida dell’Upi è l’attuale inquilino di Palazzo Ghilini Luigi Benzi, fedelissimo del “federale” mandrogno nonché assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. Il borsino più in rialzo, sarebbe tuttavia quello del terzo in lizza, ovvero Federico Binatti, presidente della Provincia di Novara, anch’egli meloniano di ferro, anche se è di un paio di anni fa uno scontro al calor bianco tra il sindaco di Trecate e il senatore di FdI, ras novarese, Gaetano Nastri.

Orfana della Città Metropolitana di Torino uscita, come tutti gli enti analoghi, dall’Upi per far parte dell’Anci, l’associazione delle Province, anche nella sua diramazione piemontese si appresta a giocare una partita ancor più complessa rispetto a quella delle nomine interne. Segnali a fasi alterne di una possibile ripresa dell’ormai sospirata “controriforma” tesa ad archiviare e superare definitivamente l’ecumenicamente vituperata legge che porta il nome dell’allora ministro del Pd Graziano Delrio, riportano la questione delle Province nell’agenda politica. Nel frattempo c’è l’ordinaria amministrazione con problemi sempre più complicati legati alle scarse risorse di questi enti e alle difficoltà conseguenti che, di certo, non faranno mancare argomenti e questioni anche al futuro presidente di Upi Piemonte.