Associazione Aglietta, in piazza per l'Ucraina a Torino e Milano

Radicali dell'Associazione Adelaide Aglietta in piazza per l'Ucraina, domani alle 18 in piazza Castello. "Oggi Russia e Stati Uniti, insieme a gran parte della nostra opinione pubblica, stanno calpestando la volontà e il principio di autodeterminazione dell'Ucraina - dichiarano i coordinatori dell'Associazione Aglietta Enea Lombardozzi, Samuele Moccia e Giovanni Oteri - Da ormai tre anni il fronte ucraino è il luogo in cui si combatte la guerra di resistenza a difesa dei valori fondativi e caratterizzanti delle democrazie europee. La guerra che Putin conduce ormai da più di venticinque anni è la guerra all'ordine liberale mondiale e ciò che rileva in questa guerra sono tutte le azioni che mirano all'indebolimento dei sistemi democratici e di Stato di diritto. È proprio attraverso questo costante attacco, questa costante manovra di indebolimento del sistema democratico, che oggi Putin attenta alla nostra libertà" "Dunque più che mai è necessario pensare un processo di accelerazione dell'integrazione europea, in particolar modo sul piano della difesa. Sarà necessario ripensare la spesa militare, Tutto questo - concludono i coordinatori dell'Associazione Adelaide Aglietta - dobbiamo gridarlo nelle piazze. Questo fine settimana parteciperemo a numerose manifestazioni. Sabato alle 18 saremo in piazza Castello insieme alla Comunità ucraina di Torino. Domenica invece saremo presenti sia alla grande manifestazione di Milano organizzata da UaMi sia alla manifestazione organizzata dalla Comunità dei russi liberi in piazza Carignano a Torino dalle ore 15".