Schillaci: liste d'attesa, a giorni pronta la piattaforma Agenas

"Le liste di attesa sono la battaglia principale che stiamo facendo nella sanità pubblica. Ci ho messo la faccia su un problema annoso. A giorni sarà pronta la piattaforma Agenas, uno strumento innovativo e molto importante per valutare quali prestazioni mancano, qual è la lista d'attesa per una determinata prestazione, in una determinata Asl o territorio. Avremo il quadro preciso che ci permetterà di intervenire". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci su SkyTg24. "Ma gli strumenti nel decreto legge - ha sottolineato - ci sono e ci sono Regioni che virtuosamente li stanno mettendo in atto, come in Piemonte e Lazio. Dico alle Regioni collaboriamo, organizziamoci meglio, troveremo altre risorse ma con quello che oggi la legge prevede possiamo impattare già meglio sulla riduzione delle liste d'attesa". "E' un discorso di responsabilità a 360 gradi: quando uno non si presenta a un esame prenotato sta occupando il posto ad un'altra persona che avrebbe potuto fare l'esame quel giorno", ha concluso Schillaci riguardo il fatto che si paghi la visita anche nel caso non ci si presenti all'appuntamento fissato.