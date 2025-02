Peste suina, 5 nuovi casi tra i cinghiali in Piemonte

Cinque nuovi casi di Peste suina africana, tra i cinghiali, in Piemonte: uno in provincia di Alessandria ad Arquata Scrivia, quattro in provincia di Novara: tre a Cerano, una a Trecate (primo caso tra i cinghiali, terzo se si considerano anche gli allevamenti suinicoli). Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale a 1.746 nelle due regioni: stabili a 1.050 in Liguria, crescono a 696 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.