PALAZZO LASCARIS

La notte porta Consiglio (regionale). Forcing sul Bilancio del Piemonte

Calendario della settimana prossima con sedute serali e notturne per scongiurare di sforare l'esercizio provvisorio in scadenza a fine mese. Sul tavolo i 1.700 emendamenti dell'opposizione. Dopo l'approvazione del Defr trattative serrate tra le forze politiche

La maratona d’aula del Consiglio regionale del Piemonte per approvare entro febbraio il Bilancio di previsione prosegue la prossima settimana con tre giorni di sedute anche serali e notturne. Si parte martedì con il Consiglio convocato dalle 9 alle 22, si prosegue mercoledì con convocazione dalle 9 alle 24, e poi si va avanti a oltranza nella notte fino alle 7 di giovedì mattina. La giornata di lunedì sarà invece impegnata con lavori in Commissione Sanità.

Con questo calendario, stabilito dal presidente dell’Assemblea Davide Nicco (Fratelli d’Italia), la maggioranza di Alberto Cirio punta all’approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027 e della Legge di stabilità regionale 2025 in tempo utile per non sforare l’esercizio provvisorio, che scade a fine mese. Due segnali che lasciano sperare in una intesa per il superamento dell’ostruzionismo delle minoranze e dei loro 1.700 emendamenti sono stati nei giorni scorsi il via libera al Defr e alla nota di aggiornamento allo stesso documento.