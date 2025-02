Stellantis, vendite in aumento in Europa

"La sfida di Stellantis è quella di tornare a crescere in Europa grazie al contributo di tutti i mercati e al lancio dei nuovi modelli". Così il responsabile delle vendite europee di Stellantis, Luca Napolitano, commenta l'andamento delle immatricolazioni a gennaio. "La quota del 17,1% registrata in questo inizio del 2025, è la miglior performance dal giugno 2024 - sottolinea Napolitano - è in crescita di 3,4 punti rispetto al risultato del mese di dicembre e di 1,7 punti rispetto al risultato dell'ultimo trimestre del 2024. È il risultato degli sforzi di tutta la squadra europea ma soprattutto delle singole realtà nazionali in un momento di transizione particolarmente delicato per le incertezze che lo contraddistinguono. È un motivo di orgoglio che Stellantis sia leader in Francia, Italia e Portogallo ma anche essere sul secondo gradino del podio in Germania, Spagna e Uk testimonia il grande impegno di tutti i colleghi e le colleghe dei mercati". Tra i principali risultati del mese di gennaio, in Francia, la Peugeot 208 è la vettura più venduta sul mercato totale auto e veicoli commerciali, mentre la Citroën C3 è prima tra le vetture passeggeri. In Italia Fiat Panda è sempre best seller del mercato totale col 10% di quota, con Jeep Avenger che si conferma il B-suv più venduto.