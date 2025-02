Osapp, due agenti aggrediti a Ivrea

Due aggressioni al personale della polizia penitenziaria in servizio al carcere di Ivrea (Torino). A darne notizia l'Osapp, (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). Il primo episodio si è verificato il 19 febbraio, in mattinata, quando un detenuto di origini magrebine ha aggredito un agente in servizio al primo piano, afferrandolo per il collo nel tentativo di strangolarlo. Medicato al pronto soccorso di Ivrea, il poliziotto se l'è cavata con quattro giorni di prognosi. La seconda aggressione, il giorno dopo, ha visto nuovamente coinvolto un detenuto di origine magrebina, questa volta al terzo piano che ha colpito l'agente di polizia penitenziaria di turno, motivando l'aggressione con il fatto di essere stanco di rimanere chiuso in cella. Medicato in ospedale, il poliziotto è stato dimesso con tre giorni di prognosi. "La situazione di instabilità nella casa circondariale di Ivrea è evidente e grave: non può più essere ignorata - dice il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci - la mancanza di un comandante titolare, nonostante le vane promesse del sottosegretario Andrea Delmastro, peggiora una situazione di totale inefficienza". Il sindacato ha chiesto per l'ennesima volta l'intervento del Ministro Carlo Nordio, affinché la casa circondariale di Ivrea riceva il sostegno e le risorse necessarie.