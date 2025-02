SPENDING REVIEW

I consiglieri regionali battono cassa, Cirio stoppa il blitz sui rimborsi

Durante la discussione del Bilancio in Piemonte, spunta il ritocchino su una parte degli emolumenti degli eletti. "Siamo tra i meno pagati d'Italia", ma per il governatore "non è opportuno". E ora i sottosegretari vogliono un loro staff

Un emendamento bipartisan, la richiesta di indicizzare i rimborsi spesa “fermi da dieci anni”. C’era anche il “ritocchino” per i consiglieri regionali tra i provvedimenti allegati alla manovra in discussione a Palazzo Lascaris. D’altronde le indennità degli eletti piemontesi “sono tra le più basse d’Italia – fa presente uno di loro – non ci arricchiamo certo con quei soldi”. Considerazioni che Alberto Cirio condivide nel principio, pur considerando, in questo momento, inopportuno un provvedimento impopolare e sul quale il centrosinistra potrebbe avviare una pericolosa campagna. Così, per evitare troppi mugugni, il governatore ne ha parlato anche con i vertici nazionali dei partiti della coalizione, Giovanni Donzelli di FdI e Riccardo Molinari della Lega.

È stato lui a stoppare l’operazione prima ancora che arrivasse in aula. Lo stipendio dei politici resta un argomento tabù, soprattutto in una regione dove riecheggia ancora l’eco della Rimborsopoli del 2011, quando la giunta di Roberto Cota venne travolta dalle spese pazze dei suoi eletti con il governatore canzonato per le ormai celebri mutande verdi, che poi mutande non erano ma piuttosto un paio di bermuda. Insomma, meglio non rievocare quella stagione dopo la quale la politica diede un taglio draconiano ed ecco perché oggi ai consiglieri piemontesi tocca tirar la cinghia rispetto ai colleghi di altre Regioni. Ma quanto guadagnano questi “poveri” rappresentanti piemontesi? La busta paga è composta da più voci: c’è un’indennità di carica uguale per tutti di 5mila euro lordi, cui si aggiungono 3.500 euro di rimborsi spesa forfettari non soggetti a Irpef. E questo è ciò che guadagna un consigliere semplice che riesce a portare a casa tra i 6mila e i 6.500 euro netti mensili. C’è poi una terza voce che riguarda l’indennità di funzione che spetta ai capigruppo, i presidenti di commissione, il presidente del Consiglio e della giunta e così via. L’indennità di funzione può arrivare fino a 1.700 euro facendo lievitare il lordo mensile fino al 10.200 euro (circa 7mila netti). Tanti? Pochi? Nelle altre regioni si arriva a superare gli si arriva tranquillamente a superare i 12mila euro.

Fu l’arrivo a Palazzo Chigi di Mario Monti che inaugurò la stagione della spending review: c’erano misure necessarie per far quadrare i conti, altre per tenere a bada l’opinione pubblica. E così anche i politici dovettero rinunciare a qualche diritto (privilegio): l’ultimo sussulto di quel furore pauperistico lo diede il M5s con il taglio dei parlamentari, passato nella scorsa legislatura. Ma ormai da qualche anno si assiste a una sorta di restaurazione. In Parlamento si discute di tornare alle vecchie province – un tempo icona di quegli enti inutili buoni solo a foraggiare politici di seconda classe – in Lombardia sono appena stati reintrodotti i vitalizi.

Va detto che sui costi della politica anche il Piemonte ha fatto la sua parte, introducendo la figura dei consiglieri supplenti e dei sottosegretari che hanno di fatto incrementato notevolmente le poltrone da retribuire. Provvedimenti adottati l’anno scorso e sui quali non mancarono le polemiche dell’opposizione. E proprio sui sottosegretari un altro emendamento è stato congelato ed è ora in attesa di giudizio: quello che consente loro – in Piemonte sono due, Claudia Porchietto e Alberto Preioni – di avere almeno un assistente giacché finora hanno dovuto aggiustarsi con lo staff della giunta.