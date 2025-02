Casa Binatti

Dicono che… sia stato avvisato poco prima che arrivasse il messo comunale per la comunicazione ufficiale. Così, in quattro e quattr’otto, il presidente della provincia di Novara Federico Binatti si è sbarazzato del suo assessore al Bilancio Antonio Baraggini. Un modo – spera lui – di salvare la ghirba dopo il pasticciaccio brutto combinato nei giorni scorsi tra promesse mancate e sogni infranti. Ora Tiziana Napoli potrà finalmente entrare in giunta, suo cugino Michele Musone tornerà a garantire il suo appoggio al presidente senza neanche il bisogno che venga sacrificata l’assessora Rosa Criscuolo. Insomma, in una querelle a metà strada tra House of cards e Casa Vianello, tutto sembra essersi risolto per il meglio. Sembra.