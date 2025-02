ECONOMIA DOMESTICA

Il fiasco del Fisco: su 1000 miliardi recuperabili poco più di cento

Al netto dei morti, delle imprese cessate, dei nullatenenti e dei contribuenti già sottoposti ad azione esecutiva, l'importo potenzialmente "aggredibile" è il 7,9% del totale. Il flop della lotteria degli scontrini. Evasori: solo 1 su 8 è partita iva

I contribuenti italiani con debiti fiscali non ancora riscossi dalle Agenzie fiscali ammontano a circa 22,8 milioni, di cui 3,6 milioni sono rappresentati da persone giuridiche e i restanti 19,2 milioni da persone fisiche. Tra queste ultime, 16,3 milioni sono lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altre forme di reddito, mentre i rimanenti 2,9 milioni, corrispondenti al 12,7% del totale, svolgono un’attività economica come artigiani, commercianti o liberi professionisti. È quanto sottolinea la Cgia secondo la quale i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione evidenziano che solo un debitore col fisco su otto è una partita Iva.

Tra il 2000 e il 2024 le tasse, contributi, imposte, bollette, multe non riscosse dal fisco italiano o da altri enti sono pari a 1.274,5 miliardi di euro. Al netto delle persone nel frattempo decedute, delle imprese cessate, dei nullatenenti e dei contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva, l’importo potenzialmente aggredibile si riduce a poco più di 100 miliardi di euro (7,9% del totale). Il cosiddetto magazzino residuo è composto da 175 milioni di cartelle per un numero complessivo di 291 milioni di crediti. Gli avvisi di addebito e di accertamento esecutivo sono mediamente di importo molto contenuto: il 76% dei singoli crediti, infatti, sono di importo inferiore a 1.000 euro e cubano complessivamente 59 miliardi di euro. Per contrastare l’evasione fiscale in questi ultimi anni sono stati messi in campo due misure: il cashback, sospeso a luglio 2021 dal governo Draghi e con la manovra di Bilancio 2022 definitivamente soppresso, e la lotteria degli scontrini, ancora in vigore, anche se il numero dei richiedenti per partecipare alle estrazioni è crollato al punto da rappresentare un vero e proprio “flop”. Se nel 2021 la trasmissione al sistema ha interessato 137 milioni di scontrini, nel 2022 lo stock è diminuito a 41 milioni, nel 2023 è sceso a 33,5 milioni e nei primi undici mesi del 2024 la soglia è leggermente risalita a 38,8 milioni. Tra il 2021 e il 2024, comunque, la contrazione è stata del 72%.

Sebbene al Nord sia concentrata la stragrande maggioranza della ricchezza prodotta in Italia e la parte più dinamica delle attività economiche e produttive, dei 1.274 miliardi di euro di tasse non riscosse negli ultimi 25 anni, il 58%, pari a 739,3 miliardi di euro, sono riconducibili alle regioni del Centro-Sud. Il rimanente 42%, invece, è in capo alle regioni del Nord che cubano 535.150 miliardi di euro non versati. Prendendo come riferimento il dato pro capite, la situazione più critica si verifica nel Lazio, dove i debiti fiscali da riscuotere sono pari a 39.673 euro. Seguono la Campania con 27.264 euro pro capite, la Lombardia con 25.904 euro, il Molise con 20.469 euro, le Marche con 20.078 euro, il Piemonte con 15.709. In valore assoluto, l’importo record non pagato è in capo alla Lombardia con 259,4 miliardi di euro. Seguono il Lazio con 226,7 miliardi di euro, la Campania con 152,5 miliardi, l’Emilia-Romagna con 87,9 miliardi e la Sicilia con 87,8 miliardi di euro.