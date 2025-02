Scuola, Unione montana dice "no" accorpamento istituti Susa

Mantenere due scuole superiori a Susa (Torino) con un dirigente per entrambe "per avere un servizio migliore per gli studenti e il corpo insegnanti". E' la richiesta che l'Unione Montana Alta Valle Susa ha rivolto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, all'assessore regionale Elena Chiorino e alla delegata della Città Metropolitana di Torino, Caterina Greco. Spiega il Presidente dell'Unione Montana Alta Valle Susa Mauro Carena "Ho scritto - spiega il presidente dell'Unione montana, Mauro Carena - per esprimere totale contrarietà all'ipotesi di un accorpamento del liceo Norberto Rosa con l'istituto tecnologico Enzo Ferrari. Entrambi gli istituti hanno le proprie specificità e svolgono la loro funzione su un territorio montano con eccellenze didattiche che non vanno vanificate. Studenti e famiglie, insegnanti e personale amministrativo, ma anche l'intera società civile hanno bisogno che si attuino al meglio le funzioni didattiche, educative e civiche senza che, ancora una volta abitare, lavorare e vivere non in Torino diventi penalizzante o quanto meno sottovalutato". "Non è fattibile - prosegue Carena - che un unico dirigente scolastico e un unico direttore seguano oltre 1500 studenti di indirizzi scolastici molto diversi, 55 ATA e oltre 220 docenti. Dunque, occorre che quanto prima si ponga termine alla reggenza del dirigente presso il Liceo Norberto Rosa e sia nominato un nuovo dirigente scolastico presso il medesimo istituto e si accantoni definitivamente ogni progetto di dimensionamento".