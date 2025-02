Iren Startup Award seleziona soluzioni di Ia per le utility

Adottare tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per rendere più efficienti i cicli produttivi e le attività chiave per il territorio. Questo obiettivo ha guidato il gruppo Iren nell'edizione 2024/25 dell'Iren Startup Award, il contest organizzato insieme al Circular Economy Lab - iniziativa di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory - cui hanno preso parte numerose startup e pmi per presentare soluzioni in ambito Ia attinenti ai business Iren. Il premio è stato assegnato ad Adex e Druid: la prima startup, nata in Spagna nel 2004, ha sviluppato una tecnologia di intelligenza artificiale per i sistemi di controllo automatico nelle centrali elettriche; la seconda, nata in Romania nel 2018, ha presentato una piattaforma dotata di un'infrastruttura scalabile e capace di integrarsi con oltre 100 sistemi aziendali. Una menzione speciale è stata assegnata a Lexroom.Ai, piattaforma italiana sviluppata per assistere gli avvocati nella generazione di bozze di pareri e risposte giuridiche supportate da fonti aggiornate. Le aziende vincitrici sono state scelte da una shortlist di otto finalisti, selezionati tra le 170 candidature ricevute, di cui oltre il 40% dall'estero. Con le startup selezionate verranno avviate collaborazioni con il gruppo Iren. Tra le 170 candidature, di cui oltre il 40% dall'estero, sono state selezionate le realtà più innovative, in grado di offrire soluzioni digitali avanzate, basate sull'intelligenza artificiale e caratterizzate dalla maggiore facilità di integrazione nei processi del gruppo. "L'Iren Startup Award testimonia ancora una volta il continuo impegno di Iren nel promuovere e valorizzare le idee imprenditoriali più innovative per il nostro Paese. Per incentivare lo sviluppo di realtà innovative all'avanguardia nei nostri territori è fondamentale intercettare le migliori soluzioni a livello globale e offrire loro opportunità di collaborazione e crescita. Questo può avvenire solo attraverso investimenti mirati nella ricerca e la creazione di collaborazioni concrete che possano sostenere la loro espansione e sviluppo sul territorio nazionale" spiega Luca Dal Fabbro, presidente del gruppo Iren.