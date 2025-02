In casa di riposo con una pistola, arrestato nel Torinese

Un 61enne domiciliato nella Rsa di Torrazza Piemonte, nel Torinese, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Chivasso perché trovato in possesso, all'interno della struttura sanitaria, di una pistola semiautomatica. Ad accorgersi dell'arma, seppur priva di munizioni, è stata la direzione della struttura che ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Una volta sequestrata l'arma, i militari hanno esteso i controlli nell'alloggio di proprietà dell'uomo, in via Togliatti a Chivasso, dove sono stati sorpresi due fratelli 40enni, conoscenti del pensionato, in possesso di droga. Il 61enne è stato arrestato per la detenzione della pistola ed è stato collocato ai domiciliari a Torrazza. I due fratelli, invece, arrestati per lo stupefacente, hanno ora l'obbligo di firma.