Zeru tituli

Dicono che... alla domanda rivoltagli dagli uffici di Città della Salute su quale titolo, dottore o ingegnere o magari entrambi, da anteporre al suo nome e alla carica di commissario sui timbri in preparazione, Thomas Schael abbia risposto: “Solo nome e cognome, nessun titolo”. Lo stupore dei funzionari, probabilmente, sarà poca cosa rispetto alla reazione che potrà suscitare l’estensione a tutto il personale dell’azienda di corso Bramante dello “zeru tituli” che der Kommissar ha deciso di attuare ad ogni livello alla Città della Salute. Nessun “Dott.”, “Prof.”, “Ing.” negli atti e nelle comunicazioni interne e ufficiali dell’azienda, ma esclusivamente l’indicazione del ruolo. Per fare un esempio, un capo dipartimento userà e vedrà usata questa dicitura, così come un direttore di struttura, il responsabile di un ufficio e così via. Senza titoli professionali e accademici che in corso Bramante saranno “aboliti” con una circolare. Firmata: il commissario Thomas Schael. Nulla di più.