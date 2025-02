SACRO & PROFANO

Meno Messe e Sacramenti, parte la "rivoluzione"

Nella diocesi Torino la riorganizzazione delle parrocchie inizia da Moncalieri. Repole manda il suo "missus riden", il vicario don Aversano, a preparare il terreno, pare con scarsi risultati. Le "sfide" incombono e l'ex vescovo ausiliare Fiandino chiede conto degli Sfop

Sembra che la vera “rivoluzione” delle parrocchie della diocesi di Torino, retta dal cardinale Roberto Repole, per adesso avviata in sordina in provincia, inizierà da Moncalieri dove il vicario episcopale don Mario Aversano, detto il missus ridens, ha parlato coram populo nel salone della parrocchia del Beato Bernardo di fronte a una schiera di fedeli che – come poi avvenuto – si aspettava il peggio. Oggi le parrocchie presenti sul territorio della città sono undici, tutte diverse fra loro per composizione sociale e abitanti, si va dal centro storico ai quartieri popolari, alle zone residenziali della collina, ai borghi agricoli: S. Maria della Scala e S. Egidio, Beato Bernardo di Baden, Nostra Signora delle Vittorie, S. Giovanna Antida Thouret, S. Maria di Testona, S. Maria Goretti (Tetti Piatti), S. Martino Vescovo a Revigliasco, S. Matteo Apostolo, S. Pietro in Vincoli a Moriondo, S. Vincenzo Ferreri, SS. Trinità a Palera. Di queste, due preti sono attualmente titolari di due parrocchie, con la “rivoluzione” che partirà ad ottobre si ridurranno in tutto a due ma i nomi dei futuri due parroci non si conoscono. Degli attuali otto don Aversano ha detto chiaro «che potrebbero andare via tutti. O forse no».

Insomma, la cupola “boariniana” sta ancora decidendo, ma occorreva preparare il Popolo santo di Dio a trangugiare l’amaro calice. E qui il buon don Mario non si è risparmiato esibendo tutto l’armamentario più consunto e ritrito dell’ecclesialese: «non chiudersi nel proprio orticello», «non avere il timore della perdita ma la convinzione che la riduzione delle parrocchie rappresenta un passo avanti» (verso dove?), «connettere i campanili e uscire da un atteggiamento conservativo per arrivare a mettere insieme le nostre risorse. Costruire una cabina di regia unitaria per leggere la realtà e guardare avanti». Naturalmente l’annuncio clamoroso (stesso slogan di quarant’anni fa!) è che adesso sarebbe arrivata «l’ora dei laici» (quali?): «Lavorare insieme per contaminare la gente con la prospettiva che per l’autunno ci possa essere un lavoro che conduca ad una sola equipe pastorale. Non si tratta di chiudere o accorpare le parrocchie, continueranno ad esistere tutte (miracoli dell’8 per mille! ndr), ma non ci potranno più essere così tanti parroci». E allora chi resterà? Ci sarà qualcuno di loro che diventerà super-parroco e qualcun’altro declassato a collaboratore? Non è dato a sapere, perché questa sarà l'operazione più difficile: «Potrebbe non essere nessuno e che arrivi qualcuno di nuovo, ma chiunque sia il sacerdote sarà chiamato a collaborare con laici responsabili per costruire un progetto unitario e una nuova prospettiva pastorale».

Sono le “formule talismano” che imperversano nella neo lingua ecclesiale che stanno corrodendo ogni solido significato delle parole e lasciano il popolo cristiano in balia della suggestione emotiva di espressioni che sembrano ridursi a slogan pubblicitari. Il sorriso permanente e stereotipo del vicario Aversano non è riuscito però a sedare i malumori che serpeggiavano fra i fedeli, ma questo era da mettere nel conto. Questa volta però si ha l’impressione che, diversamente dal passato, non è detto che l’intendenza seguirà. La stessa operazione di Moncalieri, con il solito allertamento dei fedeli, si avrà nelle altre zone della diocesi. Estote parati. Rimane da chiedersi poi come la formula del «via tutti o rimane solo qualcuno» verrà applicata in quelle parrocchie (Grugliasco e Orbassano per esempio) dove i “boariniani” imperano senza limiti di mandato da tempo immemorabile.

Insomma, meno Messe e meno Sacramenti, come avvenuto, allo stesso identico modo, in Francia più di trent’anni fa dove, con le stesse intenzioni e gli stessi progetti, si è arrivati alla desertificazione e poi alla chiusura delle chiese. Ma se ciò avvenisse – e avverrà – nessun problema, perché è già pronto un bellissimo documento. Lo hanno prodotto i vescovi svizzeri che di chiese chiuse e di desertificazione della fede se ne intendono e si chiama eufemisticamente «quando lo spazio della chiesa non è più adatto». Esso si connota come un vademecum sull’uso «condiviso o alternativo» di edifici che un tempo erano chiese: si privilegiano i centri culturali e per gli emigrati, meno i ristoranti o gli appartamenti, si sconsiglia – per adesso – il passare le chiese, che un architetto modernista, Walter Maria Förderer, ha definito «edifici di alta inutilità», ad altra religione. Incredibile il finale: «Ogni trasformazione va vissuta come un rito per i parrocchiani. Bisogna rendere percepibile l’idea fondamentale che il cambiamento è anche che il messaggio del Vangelo perdura». Anche con una moschea. Vengono in mente i versi che Trilussa compose dopo il «raddrizzamento» edilizio che il piccone di Mussolini operò di tutto quanto stava di fronte Sant’Andrea della Valle e piazza Navona: «Se questo è il corso del Rinascimento /ogni aborto sarebbe un lieto evento».

La parola magica che ricorre da decenni in tutte le partite perse, a cominciare dalla Cei, è «sfida», che per sua natura è sempre «bella e impegnativa». Peccato che di tutte le sfide lanciate in questi anni non si faccia mai un rendiconto. A proposito di sfide (perse), come tutti sanno nella diocesi di Torino, quando parla o scrive l’eminenza grigia di Sua Eccellenza Guido Fiandino, già vescovo ausiliare e «umile» collaboratore della Crocetta occorre sempre drizzare le orecchie, perché non parla e non scrive mai a caso. Sul settimanale diocesano ha scritto una lettera, ovviamente infarcita di «gioia», «umiltà», «servizio», «disponibilità», «condivisione» e via fiandiniando dove si chiede che fine abbiano fatto i famosi e strombazzati «operatori pastorali», detti anche orribilmente Sfop. Non era stata a suo tempo la loro formazione e il loro inserimento in parrocchia, presentata anche questa come una «bella sfida»? Dove erano, si chiede don Guido, i parroci mentre gli Sfop erano in campo a giocare «la bella partita»? Saranno mica stati «ai bordi del campo»? Come mai le comunità non hanno saputo valorizzare gli Sfop che, nota don Guido, sono senza «titoli» ma «hanno un cuore pastoralmente ricco e tanta passione e disponibilità?». Non sarà il caso, con un chiaro messaggio inviato al gruppo di comando, di inserirli in qualche «percorso»? Infine, la soluzione che dal 1972 arriva immancabile: «camminare insieme», parroci, diaconi, laici. Nihil sub sole novum.