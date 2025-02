GUERRA & PACE

Slava Ukraïni, Torino resta con Kiev

Duecento persone in piazza Castello per testimoniare la solidarietà con un popolo aggredito e da tre anni in guerra. L'Italia continui a sostenere l'Ucraina. Tra i pochi politici il radicale Viale e la consigliera regionale renziana Nallo: "Da Trump falsità"

Sono trascorsi 1.095 giorni da quando l’Ucraina è stata invasa dalla Russia. “Dobbiamo smuovere il mondo politico in Italia perché il sostegno all’Ucraina continui”. Nelle parole che Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, ha pronunciato nel suo intervento alla manifestazione organizzata in piazza Castello dalla comunità degli ucraini nel terzo anniversario della guerra, c’è la preoccupazione che “Slava Ukraini” sia ormai lontano nel tempo. “Il fatto di essere l’unico consigliere della Sala Rossa presente – ha osservato – mi porta a pensare che qualcosa stia accadendo. Proprio per questo il nostro sostegno deve essere continuare e diventare ancora più forte”.

“Difendere il popolo ucraino – ha detto Vittoria Nallo, consigliera regionale in Piemonte della lista Stati Uniti d’Europa – è difendere la libertà di tutti noi. Trump sta ripetendo delle falsità, e noi non le accettiamo”. Alla dimostrazione, che è stata aperta dalla riproduzione di un allarme antiaereo per ricordare che “questo è il suono che in Ucraina si sente quotidianamente da 1.096 giorni”, hanno preso parte circa duecento persone. Ai numerosi vessilli con i colori ucraini si sono mescolate le bandiere di Azione, dell’associazione radicale Adelaide Aglietta, di Europa Radicale.