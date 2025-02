Nursind, serve chiarezza sulle risorse per liste di attesa

"Siamo stati i primi ad aprire alla Regione e continuiamo ancora a sostenere iniziative e programmi che diano risposte ai cittadini sulle liste di attesa utilizzando prestazioni aggiuntive volontarie e retribuite, sottolineando come contestualmente le risorse a disposizione dovranno servire anche per la carenza di personale e in particolare quello infermieristico. Spiace constatare che a fronte di questa disponibilità non ci sia stata ancora l'attenzione dovuta per la reale messa in campo degli accordi fatti, oltre ad un mancato recepimento di un confronto per nuove risorse come già abbiamo proposto". Lo dichiara Francesco Coppolella Francesco segretario Regionale del NurSind. Il sindacato degli infermieri ricorda che un mese fa è stato siglato l'accordo con la direzione regionale sanità per la ripartizione alle aziende delle risorse 2025 della legge di bilancio (5,8 milioni di euro) finalizzate alle prestazioni aggiuntive per la carenza di personale e per l'abbattimento delle liste di attesa e destinate al personale sanitario del comparto sanità. "Purtroppo ad oggi , quell'accordo oltre a non essere mai arrivato alle aziende, non è ancora neanche arrivato nelle mani dei sindacati con la firma del direttore regionale. Crediamo che questo non sia un modo corretto di lavorare, specie se si vogliono condividere azioni con il sindacato", afferma Coppolella. Il sindacalista si dice disponibile a un tavolo di monitoraggio regionale sull'utilizzo delle risorse, "dove ci aspettiamo di essere convocati". "Il decreto mille proroghe indica ulteriori risorse per prestazioni aggiuntive finalizzate alla carenza di personale e su questo chiesto di poterci confrontare, perché se è vero come abbiamo sostenuto che bisogna dare risposte alle liste di attesa, non ci dobbiamo dimenticare che i turni di lavoro per mandare avanti i servizi vanno coperti e per farlo non si possono chiedere ulteriori sforzi senza la certezza delle risorse", conclude Coppolella.