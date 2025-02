Ai partiti servono leader, non capi

In una celebre battuta pronunciata verso la metà degli anni duemila, l’indimenticabile Mino Martinazzoli – leader della sinistra Dc e autorevole esponente del cattolicesimo politico italiano – diceva che la differenza fondamentale e decisiva tra la prima e la seconda repubblica è molto semplice e si racchiudeva, appunto, in uno slogan: “Nella prima repubblica – sosteneva lo statista bresciano – c’erano i leader mentre adesso ci sono solo i capi”.

Una riflessione come sempre calzante per dire che nella prima repubblica c’erano i partiti politici democratici, popolari e di massa guidati da leader veri, riconoscibili ed autentici. Mentre nella seconda repubblica sono subentrati i cosiddetti “partiti personali” dove il comando è passato ai “capi”. Insomma, partiti guidati da personaggi che non avevano più l’autorevolezza del leader ma solo l’arroganza del capo. Del resto, il profondo cambiamento del contesto politico accompagnato dal tramonto di quei partiti che, nel bene come nel male, rappresentavano autentici e qualificati strumenti democratici, ha contribuito non solo al decadimento etico della nostra democrazia ma, soprattutto, hanno certificato la caduta di credibilità e di autorevolezza delle classi dirigenti politiche italiane. E, salvo le eccezioni che confermano la regola, purtroppo dobbiamo prendere atto che l’irruzione dei partiti personali ha cancellato anche la cosiddetta “leadership politica diffusa”. Cioè partiti non comandati da un capo indiscusso ed indiscutibile – come avviene purtroppo oggi nella stragrande maggioranza dei partiti italiani – ma luoghi governati da leadership politiche diffuse dove a prevalere sono sempre e solo i principi e le regole democratiche.

Insomma, uno dei versanti decisivi per verificare il ritorno della qualità della democrazia nel nostro paese è proprio quello del profilo dei partiti e, soprattutto, la loro guida. Certo, anche nel passato – penso, ad esempio, al modello di uno dei partiti democratici per eccellenza, la Democrazia Cristiana – esistevano i capi partito. Ma il tutto avveniva all’interno di partiti autenticamente e schiettamente democratici dove la selezione della classe dirigente era altrettanto democratica e dove l’investitura alla guida non era eterna ma sempre piegata al rispetto delle regole e dei principi che caratterizzavano la vita interna di quei partiti. E i capi, appunto, erano leader che si misuravano e si confrontavano con altrettanti leader senza mai identificare l’interno partito con chi lo guidava di volta in volta.

Per queste ragioni, semplici ma essenziali, l’inversione di rotta della politica italiana può passare solo ed esclusivamente attraverso il ritorno dei partiti democratici. E i partiti democratici e popolari contemplano al proprio interno solo i leader e non i capi dogmaticamente incontestabili ed assoluti dove i militanti/spettatori possono solo esercitare la cosiddetta “democrazia dell’applauso”, per dirla con una felice ed efficace espressione della metà degli anni ‘80 del filosofo e politologo Norberto Bobbio. E, per tornare a Martinazzoli, quando riavremo leader democraticamente eletti all’interno di partiti rigorosamente disciplinati da regole e principi democratici potremmo dire, con forza e coerenza, che siamo nuovamente in un contesto segnato da una rinnovata e qualificata “qualità della democrazia” italiana. Al di là e al di fuori dei capi arroganti, della riduzione dei partiti a comitati elettorali e, in ultimo, dell’affermazione di una politica trasformistica, opportunistica e priva di qualsiasi respiro ideale e progettuale.