Iren con Eni e Maire per impianto metanolo e idrogeno circolari

Il gruppo Maire, tramite la controllata Met Development, insieme ai partner Eni e Iren Ambiente, ha avviato l’iter autorizzativo per realizzare un impianto di produzione di metanolo e idrogeno circolari presso il sito industriale del gruppo Eni a Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia).

L’impianto verrà sviluppato impiegando la tecnologia Nx CircularTm di NextChem, che sta ultimando le attività di ingegneria propedeutiche alla fase esecutiva. Questa tecnologia – come spiega Maire in una nota – prevede la conversione di specifiche tipologie di scarti generando gas di sintesi (syngas), successivamente utilizzato per produrre carburanti e prodotti chimici sostenibili. Una volta realizzato, infatti, l’impianto sarà in grado di convertire in gas di sintesi circa 200mila tonnellate all’anno di scarti non riciclabili che saranno forniti da Iren Ambiente. Il gas di sintesi verrà a sua volta convertito per produrre fino a 110.000 tonnellate all’anno di metanolo circolare, che rappresenta un’alternativa innovativa per la decarbonizzazione del settore marittimo, e fino a 1.500 tonnellate all’anno di idrogeno circolare, che potrebbe essere utilizzato nei processi di raffineria, riducendo le emissioni di Co2 rispetto a quello generato per via fossile, o, in alternativa, potrebbe essere destinato alla mobilità sostenibile nei trasporti stradali e ferroviari. Inoltre, l’impianto sarà in grado di recuperare 33mila tonnellate all’anno di granulato inerte, destinabile all’industria del cemento, contribuendo alla decarbonizzazione anche di questo settore.