FINANZA & POTERI

Intesa in cima alla "lista" del cda. Fondazioni in attesa di Messina

L'elenco del prossimo board è ancora "allo studio", rivela il presidente di Cariplo Azzone. Probabile che il Ceo stia ancora selezionando i potenziali candidati per poi "passarli" ai vertici delle fondazioni. Nei prossimi giorni l'incontro ufficiale

“Quando avremo qualcosa da dirci ci vedremo. Siamo ancora in fase di studio”. Non si sbottona, il presidente di Cariplo, Giovanni Azzone, a margine della presentazione del bando Porte Aperte, con i cronisti che gli chiedevano degli incontri con le altre fondazioni azioniste di Intesa Sanpaolo, per la formazione della lista per il rinnovo del consiglio d’amministrazione del gruppo bancario. La settimana scorsa la Bce ha dato il via libera al patto di consultazione e voto tra le Fondazioni, che insieme rappresentano quasi il 18% della banca. Il patto è stato sottoscritto l’11 novembre scorso a Torino, in corso Vittorio Emanuele nella sede della Compagnia di San Paolo, da tutti i grandi soci “istituzionali”.

Studiano, insomma, anche se non c’è molto da studiare, almeno nei primi posti della lista, dove troveranno posto con certezza Gian Maria Gros-Pietro, presidente uscente per il quale si prospetta un sesto mandato, il Ceo Carlo Messina (al quinto rinnovo) e il vicepresidente Paolo Andrea Colombo. Da prassi, su diciannove consiglieri, una quindicina dovrebbero essere “pescati” dalla lista di maggioranza. In vista dell’assemblea, prevista il prossimo 29 aprile, è in programma il primo incontro ufficiale dei vertici delle fondazioni, come ha rivelato qualche giorno fa il numero uno della Compagnia Marco Gilli, in occasione della presentazione del piano pluriennale degli interventi.