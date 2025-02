Cardinale Repole, preghiera per la salute del Papa

"Una preghiera, come possiamo immaginare tutti, è particolarmente rivolta a Dio Padre per il nostro papa Francesco, per la sua salute, perché il Signore lo accompagni, gli manifesti la sua vicinanza, la sua tenerezza e gli conceda la salute". Sono state le parole del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, pronunciate ieri per papa Francesco nella celebrazione in Duomo nei vent'anni dalla morte di don Luigi Giussani. Si preparano intanto nuovi momenti di preghiera per la salute del Pontefice e giungono i primi appuntamenti già in calendario. A Torino, in particolare, per il Papa saranno indirizzate le intenzioni durante le adorazioni eucaristiche del 25 febbraio, alle 12 e alle 18, nella chiesa del Santissimo Nome di Gesù nel quartiere Vanchiglietta, il 26 alle 18 nella chiesa di San Giuseppe di Santa Croce nel quartiere Nizza Millefonti. Fuori città una preghiera particolare sarà dedicata a papa Bergoglio domani alle 21 nella collegiata Santa Maria della Scala a Moncalieri e a Ciriè in tutte le messe e il 27 con una giornata di adorazione eucaristica.