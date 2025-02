ENERGIA & POLITICA

Pichetto alla canna del gas (russo). "Scellerato, è un cappio al collo"

E meno male che è ministro della "sicurezza" energetica. Al suo auspicio che la pace riapra la rotta russa di Gazprom risponde il radicale Boni. "Ripeterebbe errori clamorosi del recente passato". E ricorda la vicenda Donetsk

“Se si arriva ad un accordo di pace – ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin – si riapre il South Stream”. Vale a dire la rotta che porta il gas estratto negli Urali da Gazprom, che passa per l’Ucraina per poi entrare in Italia dal passo del Tarvisio. Quel tubo chiuso definitivamente il primo gennaio di quest’anno, una delle cause che hanno spinto le quotazioni del metano sul mercato olandese del Ttf fino al record di 58 euro al megawattora, portando a un’impennata non solo della bolletta del gas ma anche di quella elettrica.

Parole che hanno destato sorpresa e parecchio sconcerto, soprattutto pronunciate nel triste anniversario del terzo anno dall’aggressione dell’Ucraina da parte del dittatore russo Vladimir Putin. Al ministro risponde con una lettera aperta il coordinatore di Europa Radicale Igor Boni, che accompagna l’invio del suo libro del 2022 L’Italia e l’Europa alla canna del gas, che racconta come quei rubinetti abbiano strangolato l’Italia. “Lei ci dice – scrive Boni – che la pace di Putin e di Trump potrebbe farci riaprire i rubinetti con Mosca. Una scelta scellerata, cieca, che ripeterebbe errori clamorosi del recente passato che hanno prefigurato la tragedia che abbiamo di fronte. Significherebbe ridare ossigeno a un regime che ha usato quei proventi per distruggere decine di città ucraine, deportare bambini, stuprare donne, mutilare cadaveri, lasciare al buio e al gelo milioni di cittadini incolpevoli”.

Infelice la coincidenza con i tornanti della storia: “Sentire da lei queste parole nel terzo anniversario di una guerra totalmente insensata che ha prodotto poco meno di un milione di morti, per esclusiva responsabilità del regime nazifascista russo – rimarca – non solo fa male ma fa comprendere che le lezioni non servono anche quando sono lampanti, inequivoche, nette”. Pichetto, del resto, con le vicende russe e ucraine è già inciampato in passato: “Nulla di nuovo se penso che proprio lei era presente all’inaugurazione, nel dicembre 2016, del centro di rappresentanza farlocco di Donetsk a Torino, in una iniziativa vergognosa che denunciammo quasi da soli”.

Ma davvero c’è l’idea che una eventuale “pace” in Ucraina possa riportare indietro di tre anni le lancette dell’orologio come se nulla fosse accaduto? In Europa, almeno per alcuni Paesi, la tentazione c’è. Una possibile riapertura delle rotte russe del gas, aveva rivelato a fine gennaio il Financial Times, è stata oggetto di una discussione a Bruxelles. La tesi, sostenuta soprattutto da Ungheria e Slovacchia, è che con la ripresa del commercio di gas, Putin avrebbe un interesse maggiore a rispettare gli eventuali accordi di pace. La posizione ufficiale della Commissione Europea è che non c’è nessun collegamento tra i negoziati con la Russia e la riapertura dei gasdotti. La questione, insomma, non sarebbe sul tavolo. Almeno «per il momento», come ha aggiunto in una intervista all’Economist Friedrich Merz, probabile nuovo cancelliere tedesco dopo le elezioni che si terranno proprio oggi in Germania.