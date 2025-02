In Piemonte 1.300 multinazionali, Novara aspetta Silicon Box

Il Piemonte è la terza regione italiana per presenza di multinazionali che sono 1.300, la quarta per incidenza dell'export della manifattura con una quota del 10,5%. È al primo posto per export nel settore aerospazio, al terzo nell'alta tecnologia e al quarto nell'agroalimentare. E' anche la seconda regione italiana per attrazione di Investimenti diretti esteri (Ide), la seconda per spesa in ricerca e sviluppo e ha in cantiere 260 richieste di insediamento di cui 177 in fase operativa. E' il tema al centro di un incontro a Novara tra le commissioni Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti di Confindustria Piemonte con il sindaco, Alessandro Canelli e l'assessore regionale Andrea Tronzano. Ad aprire i lavori Gianni Filippa, presidente di Confindustria Novara, poi Pierpaolo Antonioli, presidente della commissione Internazionalizzazione e Alessandro Battaglia, presidente della Commissione Multinazionali di Confindustria Piemonte. "Sono tre le priorità su cui intervenire: trattenere i nostri giovani in Piemonte, implementare l'attrazione degli investimenti stranieri, sviluppare le missioni di sistema. Quest'anno saremo in Michigan ad aprile, nella seconda parte dell'anno invece andremo in Giappone nella regione di Nagoya e poi ad Osaka per l'Expo. Nulla è più importante del marketing territoriale. Allo stesso tempo vogliamo lavorare insieme ai nostri imprenditori" ha spiegato Tronzano. "Ci auguriamo che il maxi-impianto di Silicon Box, un insediamento da 3,2 miliardi di euro, possa diventare operativo entro tre anni. Un'operazione che porterà 1.600 assunzioni, tra cui molti ingegneri e figure professionali altamente formate, e rafforzerà la ricerca e la formazione del territorio. Un'opportunità unica" ha spiegato il sindaco Canelli. "Dobbiamo spiegare perché il Piemonte conviene. I temi da privilegiare sono risorse, semplificazione burocratica, revisione dei fabbisogni formativi, miglioramento delle infrastrutture logistiche, comunicazione e promozione" ha sottolineato Antonioli che ha annunciato per ottobre un business matching di alto livello in Piemonte. "Tra le priorità c'è la necessità di creare un'immagine del Piemonte riconoscibile, di eccellenza in Italia e all'estero. Dobbiamo sostenere la competitività del territorio offrendo localizzazioni adeguate alle imprese che vogliano investire in Piemonte" ha aggiunto Battaglia.