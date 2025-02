TRAVAGLI DEMOCRATICI

Linea politica poco chiara, più ascolto. Gli elettori riscrivono l'agenda del Pd

In un sondaggio promosso dai dem piemontesi le inquietudini di militanti ed elettori. La paura per la "privatizzazione della sanità", la richiesta di maggior coinvolgimento della base e la maggioranza di loro non sa che fanno gli eletti in Consiglio regionale

Guerra, sanità pubblica, crisi climatica. Più della metà degli elettori del Pd piemontese (il 57 per cento) affronta con “preoccupazione” il 2025. Non c’è “fiducia” nel futuro, ma piuttosto “ansia” per un contesto nazionale e internazionale in profondo mutamento, mentre le certezze di un tempo tendono a sgretolarsi. È quel che emerge dal sondaggio effettuato dai dem attraverso i propri canali (pagine social, indirizzario e newsletter), a cui hanno risposto 1.692 persone. Un campione non scientifico sul piano statistico, certo, ma lo stesso indicativo dello stato d’animo di una parte della popolazione, quella che verosilmente vota o simpatizza per la sinistra. Il segretario Mimmo Rossi, sottolinea la preoccupazione di fronte all’“avanzata delle destre” (plurale d’obbligo per accentuare la valenza negativa): per arginarla, dicono 7 elettori su 10, l’unica soluzione è l’alleanza di tutte le opposizioni. Solo il 10 per cento prediligerebbe un’intesa con i centristi e in particolare Renzi e Calenda, mentre il 16 per cento vorrebbe prima di tutto una coalizione rosso-giallo-verde con M5s e Avs.

Tra coloro che hanno risposto, il 62 per cento è iscritto al Pd, mentre la restane parte si presume essere composta da elettori e simpatizzanti. La maggior parte ammette di informarsi sui social network riguardo le iniziative del partito (sono 805, poco meno della metà), mentre è curiosa la scelta di non aver inserito tra le sei opzioni “i giornali”. D’altronde i tempi cambiano anche in un partito tradizionale quale è il Pd.

A preoccupare sono in particolare il declino del sistema educativo e la privatizzazione della sanità (909 voti) e poi l’aumento della diseguaglianza sociale (735). Per Rossi “la scelta di proporre questo sondaggio si è rivelata molto positiva. Il dialogo con la base va tenuto vivo, perché il cambiamento si costruisce insieme. Non è un caso che ci siano state centinaia di nuove iscrizioni alla newsletter e migliaia di interazioni in più” sui canali social. Particolarmente interessanti le risposte alla domanda su “quali siano i rischi che il Pd dovrà evitare”, la risposta più gettonata è la “assenza di una linea politica chiara” (969 voti). Non a caso uno dei principali rilievi che vengono quotidianamente mossi a Elly Schlein, a partire dalla politica estera e dalla giustizia. Passa in secondo piano, rispetto a una volta, la “mancanza di coesione interna”, sintomo di come oggi il Pd sia percepito meno litigioso rispetto che in passato grazie a una minoranza interna finora silente.

La distanza tra percepito e reale emerge nella domanda su “Quale sarà il rischio maggiore per il Piemonte nei prossimi anni” con la maggior parte degli intervistati che teme la “privatizzazione della sanità” (1.127) prima che il “declino economico e industriale” (1.012). Ed è proprio su questo che gli elettori dem vogliono che s’impegni il partito, cioè “sulla sanità pubblica”. Sono evidentemente titoli e non è chiaro in questo momento se il partenariato pubblico-privato, scelto da Sergio Chiamparino per costruire il Parco della Salute, sia o no il sintomo di un cedimento verso i privati, oppure se il timore è che alcune prestazioni possano essere svolte, come accade da decenni, da privati convenzionati. Una cosa è certa: le cure gratuite agli indigenti, alla base della nostra assistenza sanitaria universale, non dovrebbero essere messe in dubbio da Alberto Cirio.

«Nel merito dei temi ritenuti prioritari tante conferme e alcune piste di lavoro interessanti. Dal report emerge un sentimento diffuso di preoccupazione, legato, a mio avviso, alle grandi trasformazioni in atto che rendono incerto il futuro – prosegue Rossi –. Il filosofo Byung-Chul Han scrive che stiamo attraversando una “pandemia dell’angoscia”, a cui noi dobbiamo essere in grado di rispondere generando speranza con un messaggio che dica: anche se il momento è complesso non sei solo e insieme possiamo trovare delle soluzioni». E sa da una parte i militanti chiedono un “maggior ascolto e coinvolgimento della base” con più frequenti “consultazioni sui temi rilevanti”; allo stesso tempo la maggioranza assoluta degli intervistati (il 64 per cento) si definisce poco o per nulla informata sull’attività del gruppo Pd in Consiglio regionale. Un campanello d’allarme per la capogruppo Gianna Pentenero.

