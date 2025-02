Cambia il giorno della nascita di Alessandria: è 23 aprile 1168

Cambia la data della fondazione della città di Alessandria. Non più il 3 maggio ma il 23 aprile. mentre l'anno resta lo stesso: il 1168. Lo comunica, sui social, il sindaco Giorgio Abonante, riferendo dell'annuncio del professor Paolo Grillo, ordinario del dipartimento degli Studi storici dell'Università di Milano, intervenuto al convegno 'Fondare una Città, fondare una Chiesa. Alle origini di Alessandria', organizzato in occasione delle celebrazioni per gli 850 anni della Diocesi. La nuova data è stata scovata negli Annales Cremonenses, consultabili nell'edizione dei Monumenta Germaniae Historica (che partono dal 1096). La città di Cremona, originariamente ghibellina, cambia casacca nel 1167 e fonda la Lega Lombarda in funzione anti-imperiale con Milano, Bergamo e Mantova. E' questo il contesto in cui i guelfi fondano Alessandria, che infatti esiste da un anno dopo. Al rigo 25 si legge: "Quando civitas Alexandrie fuit constructa a Lumbardis, MCLXVIII in festo sancti Georgii". [Quando la città di Alessandria fu costruita dai Lombardi, nell'anno 1168, nella festa di San Giorgio. (23 aprile)]. "Fino a ieri la data del compleanno si riferiva a un evento particolare che segna(va) la prima apparizione del nome della città in un documento ufficiale - ricorda il sindaco Abonante - Il 3 maggio 1168 i consoli delegati Rodolfo Nebia, Aleramo da Marengo e Oberto di Foro si presentarono a Lodi davanti ai rettori della Lega Lombarda per comunicare l'adesione di una nuova città, che aveva scelto di chiamarsi Alessandria in onore di papa Alessandro III". Già per le celebrazioni 2025 del compleanno di Alessandria, Abonante proporrà al Consiglio comunale di spostare i festeggiamenti al 23 aprile. "Unire festa della Città con la Fiera di San Giorgio non sarà, invece, un problema dato che lo abbiamo già fatto nel 2023 e nel 2024", assicura.