Querelle sul crocefisso, Consiglio di Torino bloccato 2 ore

Oltre due ore di blocco del Consiglio comunale di Torino anche questa settimana per il caso del crocifisso in aula. Per l'ennesima volta il consigliere dei Radicali Silvio Viale, che da tempo porta avanti una battaglia contro la presenza del simbolo religioso in Sala Rossa, si è presentato alla seduta con un grosso crocifisso nel taschino della giacca come forma di provocazione. La presidente del Consiglio Maria Grazia Grippo, dopo averlo invitato a rimuoverlo, ha sospeso la seduta per approfondire la questione a livello di regolamento, mentre la conferenza dei capigruppo si è riunita per cercare la soluzione migliore. Una sospensione di quasi due ore dell'assemblea, duramente contestata dalle opposizioni, che hanno criticato la gestione dell'aula. Alla ripresa dei lavori il consigliere Viale è tornato a sedersi al suo posto sempre con il crocifisso in bella mostra. "Il regolamento non lo vieta e non ho fatto nulla se non mettere un crocifisso nel taschino a titolo personale - ha spiegato -, se qualcuno si sente offeso dal mio crocifisso sulla giacca a maggior ragione si dovrebbe sentire offeso per la presenza del crocifisso in aula". "Per come percepisco il rispetto dell'aula - ha replicato Grippo - quello che sta facendo il capogruppo Viale non è corretto. Ho già proceduto alla sua espulsione la scorsa settimana e mi è parso di cogliere dai capigruppo un sentimento comune nei confronti del simbolo religioso oltraggiato. Lo invito nuovamente a rimuovere il crocifisso per come lo sta portando, in caso contrario mi riservo di prendere delle decisioni in settimana".