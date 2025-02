POLITICA & SANITÀ

Liste d'attesa, la Regione fa da sé. Tensioni con la sanità privata

Governatore e assessore continuano a suonare la grancassa. Dopo averne riconosciuto l'importanza, tagliano fuori le strutture accreditate. Infuocata assemblea dell'Aiop: “Vedremo tra qualche mese se avranno risolto il problema con le visite serali"

“Evidentemente in Regione Piemonte si ritiene che fornire visite alla sera, il sabato e la domenica sarà sufficiente ad azzerare le liste d’attesa. Tra qualche mese si scoprirà se si è esagerato negli auspici e pure nelle illusioni nei confronti dei pazienti”. È un attacco in punta di fioretto, ma che centra il bersaglio, quello che arriva dalla sanità privata, passata dall’essere per governatore e assessore fino a ieri un aiuto indispensabile al fine di ridurre i tempi di attesa, a qualcosa, oggi, simile a un fastidioso questuante.

Il riferimento all’oggettiva enfatizzazione del prolungamento degli orari negli ambulatori ospedalieri e ai dubbi sull’effettiva capacità risolutiva del problema, che fa Giancarlo Perla, presidente dell’Aiop, può essere preso come estrema sintesi di quanto ieri pomeriggio si è affrontato e discusso nell’assemblea regionale dell’associazione che rappresenta la gran parte delle strutture private accreditate sul territorio. L’atteggiamento verso la Regione, insomma, è quello chi di chi fino alla fine dell’anno scorso è stato richiesto di dare una mano per ridurre i tempi di attesa con il coinvolgimento nei tavoli e, ovviamente, un riconoscimento economico per quel lavoro così come previsto dal Governo e che non ha avuto più alcun cenno dal grattacielo. Neppure una risposta a richieste che pure ci sono state.

Intanto le agende delle strutture accreditate sono, da tempo, condivise ed entrano nel Cup regionale contribuendo a fornire quelle prestazioni erogate con il servizio sanitario previste dal contratto con il pubblico e che concorrono a dare le risposte attese dai pazienti. Ma sul fronte delle liste d’attesa tutto sembra destinato a risolversi con le visite serali e nei weekend sulle quali l’assessore Federico Riboldi come il presidente Alberto Cirio non si sono risparmiati (per usare un eufemismo) nel magnificarne gli effetti. Un’operazione mediatica ancor prima che clinica. L’esito della prima è sulle paginate dei quotidiani, quelli della seconda sono tutti da verificare, quando anche l’entusiasmo e la disponibilità di medici che – sparito come d’incanto il rischio burnout e gli orari pesanti per carenza di personale – sarà messa alla prova della distanza. In questi giorni in cui sono risuonati gli squilli di tromba e pure qualche annuncio ripetuto per alleviare le invidie di qualche direttore generale nei confronti di colleghi più solerti nell’esposizione dei piani serali e festivi, quello della sanità privata è un fischio acuto per le orecchie dei vertici regionali.

“Lo scorso anno – ricorda Perla – la Regione ci ha riconosciuto un’attività, pur marginale, sul fronte della riduzione delle liste d’attesa. Il Governo aveva messo per il Piemonte circa 10 milioni sulle liste d’attesa e come privati ne avevamo ricevuto meno della metà per fornire le prestazioni che ci erano state richieste, soprattutto per la diagnostica”. All’assemblea di ieri è stato più volte ricordato “il mantra sull’aiuto importante di noi privati”, fornito “con prestazioni verificabili dalla prima all’ultima”. Un riconoscimento che di fatto, sembra essere svanito. “Una scelta che, naturalmente, rispettiamo – spiega il presidente di Aiop – ma che sarebbe difficile per la Regione, rivedere quando i tempi saranno troppo stretti”.

Traduzione: non è che poi ci si appellerà ai privati quando si sarà compreso che il problema non può essere risolto solo con le visite di sera e nei fine settimana. L’eventualità non è poi così remota se è vero, come risulta, che alcune aziende ospedaliere abbiano già aderito agli orari allungati senza avere la certezza della disponibilità dei medici e, magari, ricorrendo per l’ennesima volta a caro prezzo ai gettonisti che il ministro Orazio Schillaci vorrebbe presto fuori dagli ospedali.

Ad acuire la tensione tra privati e Regione c’è pure la richiesta, ancora senza risposta, della mancata applicazione in Piemonte di quanto disposto nella manovra del Governo, ovvero l’incremento del 3,5% per il 2025 su quanto pattuito con il privato, qualcosa come una quarantina di milioni che, secondo Aiop, sarebbero subito assorbiti dei rinnovi contrattuali per il personale. Ci sarà anche questo punto, oltre al ruolo nell’abbattimento delle liste d’attesa, nella lettera che nei prossimi giorni sarà recapitata al grattacielo, dove i dubbi sollevati dall’Aiop sulla reale efficacia delle visite serali e festive, rischiano di diventare un presentimento su cui ragionare a fondo. Dopo gli squilli di tromba.