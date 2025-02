ACCADEMIA

Ateneo meravigliao , samba finale per il Magnifico Geuna

Missione in Brasile di rettore ed ex vice rettrice (ora candidata alla successione) dell'Università di Torino. Polemica per i costi, 50mila euro, e il codazzo che i due si sono portati dietro. Tre mesi alle elezioni. Giurisprudenza sta con Caterina. Decisivi i voti di Medicina

Una folta delegazione, la missione sull’altra sponda dell’Atlantico. “Se l’Ateneo non fosse in questa situazione finanziaria drammatica sarebbe stato uno dei tanti viaggi passati in sordina” confida un docente. E invece da qualche giorno non si parla d’altro: il rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna, con una decina di professori tra cui Cristina Prandi, candidata alla successione, a San Paolo del Brasile per stringere accordi e firmare memorandum. Il costo complessivo della missione, 50mila euro, ha fatto storcere qualche naso e in campagna elettorale, si sa, l’indignazione è quasi d’ordinanza. Ci finisce in mezzo uno dei tre candidati, quella Prandi che già si era ritrovata a smentire un’indiscrezione per cui sarebbe pronta a silurare il direttore generale Andrea Silvestri, qualora eletta alle prossime elezioni di ateneo, per sostituirlo con la sociologa Elisa Rosso. “La verità è che l’idea di sostituire l’attuale direttore ce l’hanno tutti e tre i candidati ma gli altri due sono stati più prudenti” rivela un insider. Gli altri due sono Laura Scomparin e Raffaele Caterina, entrambi provenienti dal dipartimento di Giurisprudenza.

A tre mesi dalle urne (il decreto che fissa le date delle elezioni non è ancora stato emanato, ma sono tutti concordi nell’indicare la fine di maggio) s’intensificano incontri e colloqui più o meno formali. Ci sono da mettere in agenda gli interventi nei vari dipartimenti, da convincere gli opinion leader, ottenere l’appoggio dei grandi elettori. L’eredità di Geuna è un fardello pesante da portarsi dietro, sia Scomparin sia Prandi hanno rassegnato le dimissioni da vice rettrici appena hanno iniziato ad accarezzare l’idea di correre in proprio. Caterina, però, è l’unico che può affermare di non avere alcuna compromissione con questa governance, anzi fu colui che schierò Giurisprudenza per ben due volte contro la riforma dello Statuto su cui poi si è arenato il Magnifico di via Verdi. Per contro, pesa su di lui la non totale adesione al centrosinistra: è “di destra” dicono i detrattori lungo i corridoi di Palazzo Nuovo, ben sapendo quanto questa lettera scarlatta possa bruciargli addosso. “Moderato d’ispirazione ciellina” lo definiscono altri, lui per non sbagliare ha addirittura dichiarato di aver votato centrosinistra, così per evitare di essere visto troppo di sguincio in certi ambienti.

Un ruolo centrale in questa sfida lo avrà Medicina, settecento docenti suddivisi tra sette dipartimenti. Da lì proviene Geuna, diventato rettore al termine della sfida contro il compianto Alessandro Sembenelli che divise i camici bianchi. “Questa volta voteranno compatti” assicura un osservatore. E per chi? “Basta vedere chi ha Scomparin come candidato prorettore”. Il riferimento è a Luca Brazzi, direttore della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva. Se così fosse la partita sarebbe già quasi chiusa, per la maggiore va invece la tesi che la Scuola di Medicina, diretta da Paola Cassoni, sia attualmente divisa. Basti pensare che il direttore del dipartimento di Neuroscienze, Alessandro Vercelli, è considerato tra i grandi elettori di Prandi. Con lei anche il chimico Marco Vincenti, del cda di Unito, lo storico Vincenzo Ferrone, Alessandro Pavese (direttore di Scienze della Terra) e Lorenza Operti, direttrice di Chimica, che qualcuno dice pronta a lasciare a Prandi il posto a capo del dipartimento, qualora andasse male la corsa alla successione di Geuna. A lei, croce e delizia, viene affiancato il nuovo campus di Grugliasco: un investimento da 150 milioni di euro che si è ritrovato con 80 milioni di sovrapprezzo, tra varianti al progetto (40 milioni) e caro materiali (40 milioni). Una discreta zeppa sulle finanze dell’ateneo da sommare alla sentenza Udu, per cui Unito dovrà rimborsare 29 milioni di tasse non dovute ai suoi studenti. E così si capisce perché il rettore abbia dovuto tagliare, a dicembre, 12,5 milioni di fondi per la ricerca.

Insomma, mentre i rapporti di forza iniziano a definirsi c’è chi millanta e chi dissimula, chi prova a orientare le scelte chi si ritrova a vagare disorientato. Nel dipartimento di Management Scomparin può contare su Giuseppe Di Giuda e molto probabilmente anche sul professor Paolo Biancone, grande esperto di Finanza islamica, già candidato in Parlamento con il M5s. Anche l’ex vicerettore e direttore di Psicologia Alessandro Zennaro ha scelto Scomparin, ma in quel dipartimento la situazione resta fluida. Caterina invece dovrebbe avere la maggioranza assoluta di Giurisprudenza, dove può contare su un grande elettore come Michele Rosboch (“70 a 30 per lui” dicono i bookmaker). Strategico anche l’appoggio, tra gli umanisti, di Maurizio Ferraris, ordinario di Filosofia teoretica, in un’area di Palazzo nuovo particolarmente connotata a sinistra. Tra le enclave del giurista c’è anche il dipartimento di Veterinaria grazie all’appoggio di Paola Sacchi, candidata al suo fianco come pro rettrice, ed Ezio Ferroglio.