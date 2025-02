Garcea (FI), ampliamento termovalorizzatore è necessario

"L'ampliamento del termovalorizzatore del Gerbido è una scelta necessaria e responsabile per il futuro della nostra città. Torino non può permettersi di perdere questa opportunità strategica, che garantirebbe una gestione più efficiente dei rifiuti, la riduzione del conferimento in discarica e un incremento della produzione di energia pulita. Forza Italia sostiene con convinzione questo progetto, nell'ottica di una politica ambientale pragmatica e basata sui fatti, non su ideologie sterili e dannose". A dirlo il vice capogruppo di Forza Italia Domenico Garcea, in occasione del voto in Consiglio comunale sul nuovo Regolamento rifiuti. "L'ideologia non può prevalere sulla razionalità - ha aggiunto riferendosi a chi si oppone al progetto -. Il termovalorizzatore del Gerbido è una risorsa, non un problema. Continueremo a lavorare per una Torino più moderna, efficiente e sostenibile, senza cedere ai veti ideologici di una sinistra sempre più divisa e in difficoltà".