Lo Russo, progetto ex Ogm strategico per Barriera e Aurora

Il progetto di trasformazione delle ex Officine Grandi Motori, partito la scorsa settimana con l'avvio delle demolizioni, "è un grandissimo e importante progetto urbanistico e di riqualificazione urbana in un'area estremamente strategica per la città". A sottolinearlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo. "È un tassello di iniziativa privata che si compone con quelli di iniziativa pubblica che stiamo portando avanti, a partire dall'accelerazione sulla Metro 2 e il grande progetto Aurora-Barriera che riguarda l'asse di corso Palermo - dice - e siamo molto contenti che la forte attività amministrativa che abbiamo messo in campo abbia consentito di sbloccare questo cantiere". Un progetto che riguarda una zona della città complessa, spesso al centro di fatti di cronaca, e che secondo il sindaco può inserirsi nella visione di sicurezza che ha l'amministrazione civica. "Abbiamo due elementi che devono viaggiare paralleli - ribadisce Lo Russo -, la riqualificazione e rigenerazione urbana e il contrasto alla criminalità e alla commissione dei reati. Sono cose che talvolta nel dibattito politico vengono messe in contrapposizione, noi siamo convinti invece che possano e debbano viaggiare insieme. E ne sono così convinto - conclude - che stiamo spingendo come non mai sugli investimenti pubblici in Barriera di Milano e Aurora proprio per questo perché anche la riqualificazione dello spazio fisico, non basta, ma è una condizione necessaria per migliorare la sicurezza delle nostre città".