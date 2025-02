Lo Russo, "per automotive qualche segnale di speranza e fiducia"

"È una situazione in evoluzione, che fortunatamente prova anche a tracciare qualche segnale di speranza e fiducia. Il nostro comparto automotive ha incontrato il produttore cinese Byd che cerca dei fornitori. Sotto il profilo, invece, di Stellantis mi sembra di poter dire che le cose sono in via di miglioramento, questa gestione transitoria in capo al presidente John Elkann, che ha un pochino ricucito i rapporti col governo nazionale, mi fanno essere abbastanza ottimista". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato a proposito della situazione del settore automotive. "Poi è chiaro che è un tema che non gestiamo solo a Torino - osserva -, è un tema molto grande che riguarda anche le scelte che verranno fatte a livello internazionale e di Ue, come i parametri delle emissioni di Co2, il tema del 2035. Sono tante variabili, ulteriormente complicate sotto il profilo della previsione, da quello che sta capitando a livello internazionale - aggiunge -, rispetto ad esempio alla guerra in Ucraina, al ruolo che vorranno avere gli Stati Uniti in questo scenario. Mi sembra che la nuova guida degli Stati Uniti stia cambiando molto rapidamente cose a cui eravamo abituati negli ultimi decenni e queste cose hanno anche effetti sull'industria. Non è un momento semplice - conclude - ma penso che Torino nelle difficoltà alla fine se l'è sempre cavata e voglio credere che ce la caveremo anche stavolta".