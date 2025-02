POLITICA & GIUSTIZIA

Smog, il processo s'ha da fare (forse). Appendino, Fassino e Chiamparino: parola ai giudici d'Appello

La sentenza che aveva prosciolto in primo grado ex sindaci, assessori e governatore era stata impugnata dalla procura. L'8 maggio si deciderà se i criteri dell'accusa fossero o meno fondati. E non l'eventuale colpevolezza degli imputati

Inizierà l’8 maggio a Torino il processo d’Appello sullo smog, che vede imputati amministratori comunali e regionali che dal 2015 al 2019 si sono occupati di provvedimenti sulla qualità dell’aria. Nella sentenza di primo grado il giudice, nel luglio 2024, aveva disposto il proscioglimento dal reato di inquinamento ambientale colposo. Tutti accusati di inquinamento ambientale colposo per non aver adottato, secondo i pm Vincenzo Pacileo e Gianfranco Colace, misure adeguate a ridurre il livello di sostanze nocive nell’aria, causando così la morte di almeno 900 persone.

Tra gli imputati prosciolti gli ex sindaci di Torino Chiara Appendino e Piero Fassino e Sergio Chiamparino come ex presidente della Regione Piemonte, ma anche gli assessori che all’epoca dei loro mandati avevano la delega all’ambiente: Alberto Valmaggia, Alberto Unia, Stefania Giannuzzi ed Enzo Lavolta. La sentenza era stata impugnata dalla procura. Il proscioglimento “perché il fatto non sussiste” all’udienza predibattimentale, in base a quanto prevede il codice di procedura, venne pronunciata perché il gup Roberto Ruscello ritenne che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole ipotesi di condanna. Nel caso di specie, le prove raccolte dalla procura torinese non sarebbero sufficienti a dimostrare un atteggiamento colpevole da parte degli indagati. Un secondo filone d’inchiesta, che prende in esame il periodo successivo, vede indagati l’attuale presidente della Regione Alberto Cirio e il suo assessore all’Ambiente Matteo Marnati.

“Accogliamo con soddisfazione la celere fissazione del giudizio di appello. La sentenza del giudice di primo grado non è condivisibile e auspichiamo una sua riforma: la materia è complessa e non può essere liquidata in modo sbrigativo e superficiale; un confronto approfondito, sul piano giuridico e scientifico, potrà emergere solo da un serio dibattimento” commenta Roberto Mezzalama, presidente del Comitato Torino Respira, parte civile nel primo processo. In verità, si tratta di un processo d’Appello “anomalo”, poiché l’udienza del prossimo 8 maggio non è chiamata ad esprimersi sulla colpevolezza degli indagati ma saranno presi in esame i criteri che costituiscono o meno la fondatezza dell’accusa: gli stessi elementi che in udienza preliminare il gup ha ritenuto insufficienti o insussistenti. Nell’eventualità che i giudici ritengano, al contario, esistano ragioni sufficienti per sostenere la colpevolezza sarà poi il tribunale ordinario a istruire il processo.