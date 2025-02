Sulla Difesa Piemonte all'attacco

L’Italia e l’Europa hanno bisogno di rafforzare la Difesa comune. Gli ultimi avvenimenti ci dicono che l’Ue non può più delegare agli Usa la difesa dell’ordine mondiale e per contare sullo scacchiere internazionale ha bisogno di una difesa unica e meglio standardizzata e in questo il nostro territorio può fare la differenza.

Il Piemonte è una delle regioni più avanzate nel settore aerospaziale, con oltre 35mila addetti, un fatturato di 8 miliardi di euro e un export che rappresenta il 20% del totale nazionale. Un contesto altamente competitivo di cui fanno parte le maggiori aziende leader del settore da Leonardo ad Avio Aero, da Thales Alenia Space a Safran (ex Microtecnica), da Mecaer ad Argotec senza dimenticare la piccola Altec ma grande nel suo lavoro di simulazione delle attività degli astronauti. Il Piemonte ha quindi le carte in regola per svolgere un ruolo nel futuro della difesa europea nel campo tecnologico, delle innovazioni, dell’occupazione, della ricerca e sviluppo, dei brevetti. Un grande valore aggiunto che insieme alla formazione e allo studio di possibili nuovi materiali in cui eccelle l’Università del Piemonte Orientale fornisce anche la possibilità alle nuove generazioni di un percorso scolastico e poi professionale interessante e remunerato sopra la media.

Dove sta il problema? Spendere meglio i soldi. Secondo l’Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica Sacro cuore “Negli ultimi quarant’anni, la spesa per la difesa in rapporto al pil non ha subito grandi variazioni” e oggi vale intorno all’1,22% del pil. Nonostante i progressi, però, al 2021 la composizione della spesa risultava ancora sbilanciata rispetto agli obiettivi fissati nella “riforma Di Paola” del 2012. “Infatti, la percentuale di spesa per il personale è ancora superiore all’obiettivo (così come la quota di sottufficiali), mentre la componente “esercizio” resta sotto-dimensionata. Relativamente agli impegni assunti con la Nato, la spesa militare su pil è ancora al di sotto del 2 per cento. Tuttavia, l’Italia rispetta gli impegni legati alla spesa per investimenti e alla partecipazione a missioni internazionali. Anche nel confronto internazionale, però, spendiamo molto per il personale e poco per l’addestramento”.

Spendiamo molto per il personale che, secondo il Piano Di Paola del 2012, dovrebbe scendere a 150mila unità ma che l’attuale Capo di Stato Maggiore, Cavo Dragone, vorrebbe di 170mila. Gli obiettivi di avere il 50% delle spese per il personale e 25% per l’investimento militare (es. armamenti, tecnologie, ecc.) e 25% per l’esercizio (es. addestramento e formazione) non sono raggiunti. Nel 2021 erano del 62% per il personale. Nel Rapporto Esercito 2023 si legge che “l’Esercito è composto per circa il 65% da personale militare la cui età media è compresa tra 30 e 50 anni; in particolare i graduati, che rappresentano la parte più consistente delle unità operative, raggiungono un’età media di 40 anni”.

Così come gli altri membri della Nato, entro il 2024 l’Italia si è impegnata a raggiungere una spesa per la Difesa del 2% del pil e avere una componente di investimento militare del 20% che sono gli obiettivi del Defence Investment Pledge (Dip). Siamo ancora lontani da quel 25% di investimenti. Un dato è chiaro: l’Italia veleggia, a oggi, sul 68% di spese del personale mentre Usa, Germania, Francia e Gran Bretagna sono tra il 30 e il 40%. Dunque, serve spendere meglio svecchiando il personale operativo e magari asciugando il ministero e le gerarchie militari della burocrazia superflua. Rendere attrattivi per i giovani i vari corpi vuol dire modernizzare il sistema difesa con tutte le competenze e la conoscenza scientifica, tecnologia e digitale che occorre a un esercito moderno.

E veniamo al secondo punto. La brutale aggressione Russa all’Ucraina e la strage del 7 ottobre di Hamas hanno generato due conflitti da cui si traggono molte considerazioni e paradossalmente si può rendere il complesso della difesa, impegnato in missioni di peacekeeping, più attrattivo per i giovani.

Israele ci dice che serve un sistema di difesa aerea impenetrabile e l’Iron Dome (cupola di ferro) lo conferma. I droni diventano essenziali, sopratutto quelli piccoli che praticamente sostituiscono le persone sul terreno. Gli ucraini si stanno difendono con questo strumento snello, agile, poco costoso, non intercettabile colpendo anche le infrastrutture militari russe sul territorio russo riducendo al minimo gli effetti collaterali. Droni impiegabili non solo nella difesa aerea ma nella difesa sotterranea e sottomarina. La difesa digitale, il ruolo degli hacker, il governo dello spazio come la capacità di difesa aerea antimissilistica e della rapidità di movimento a terra quindi della logistica sono tutti elementi che hanno trasformato i conflitti ma soprattutto i sistemi di difesa e controllo del territorio. Lo stesso drone che monitora il terreno con applicato un sistema di difesa può contemporaneamente monitorare lo stesso terreno per individuare smaltimenti abusivi, inquinamento, costruzioni abusive, malattie delle piante, cura del suolo dipende dal software installato e dall'elaborazione dei dati.

In conclusione torniamo al Piemonte, dove la filiera aerospaziale sviluppa e produce sistemi aeronautici spaziali, elettronici, radaristici, droni, motoristica. Una filiera ben abbinata a un complesso scolastico di eccellenza. Occorre sviluppare l’AI e su questo Torino può fare la differenza con AI4Industry perché l’AI sarà fondamentale per ogni sistema di difesa, insieme alla difesa digitale. Insomma bisogna saper hackerare!

Tutto ciò si può fare utilizzando parte delle risorse che oggi sono spese male e inutilmente nell’ambito della difesa e soprattutto non andando a scapito dalla salute, dell’educazione scolastica e dei servizi essenziali degli italiani. Chi li contrappone o guarda a uno solo degli aspetti non ha una visione utile al Paese e all’Europa Comune.