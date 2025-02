Torino, Comune: "se Atc non funziona si valuti un cambiamento"

"Valutare la possibilità di affidare la gestione della proprietà comunale a un'agenzia diversa dall'Atc, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza gestionale, valorizzare il patrimonio abitativo pubblico esistente e aumentare il numero delle assegnazioni abitative". È uno dei punti della proposta di delibera consiliare 'Piano dell'abitare per lo sviluppo della città di Torino', presentata dalla maggioranza di Palazzo civico, che fra le varie questioni affronta anche quella della gestione del patrimonio di edilizia pubblica gestito dall'Agenzia territoriale per la casa, di cui un terzo, a Torino, di proprietà della Città. Una gestione sulla quale il centrosinistra in Comune esprime delle perplessità ed è pronto a valutare soluzioni alternative. "Storicamente, dall'ultimo piano Fanfani - osserva il capogruppo Pd Claudio Cerrato - non ci sono stati investimenti sull'edilizia residenziale pubblica. In questo momento con Atc c'è un problema di gestione di rapporto, sull'utilizzo delle case e la manutenzione. Quello che noi diciamo è che se c'è difficoltà a gestire il patrimonio di edilizia pubblica della Città, o una parte di esso, si possono valutare dei ragionamenti per affidarlo ad altri, magari coinvolgendo il terzo settore". Su questo aspetto la vicesindaca con delega al Patrimonio, Michela Favaro, spiega che "la delibera offre alcuni spunti di riflessione. Con Atc c'è un contratto, ci sono delle relazioni, i rapporti con l'Agenzia sono oggetto di confronto costante e si terrà conto di questo, con l'obiettivo di cercare di offrire il miglior servizio ai cittadini che abitano nelle case Atc".